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'명불허전' 38살에도 여전한 이청용, '국대 89경기 클라스' 보여주는 환상 중거리포 '쾅'…'어쩌면 찐막' 쌍용더비서 3-0 리드 선물(전반 종료)

윤진만 기자

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'명불허전' 38살에도 여전한 이청용, '국대 89경기 클라스' 보여주는 환상 중거리포 '쾅'…'어쩌면 찐막' 쌍용더비서 3-0 리드 선물(전반 종료)
'명불허전' 38살에도 여전한 이청용, '국대 89경기 클라스' 보여주는 환상 중거리포 '쾅'…'어쩌면 찐막' 쌍용더비서 3-0 리드 선물(전반 종료)

[스포츠조선 윤진만 기자]명불허전이다. 클라스 앞에서 나이는 숫자에 불과하다.

국가대표 출신 공격수 이청용(38·인천)이 9일 오후 4시30분 인천축구전용경기장에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 홈 경기에서 시즌 2호골을 '폭발'했다.

전반 17분 이민혁의 선제골로 팀이 1-0으로 앞선 전반 40분, 이민혁의 패스를 받은 이청용은 아크 외곽에서 골문 좌측 구석을 노린 오른발 중거리 슛으로 추가골을 뽑았다.

'명불허전' 38살에도 여전한 이청용, '국대 89경기 클라스' 보여주는 환상 중거리포 '쾅'…'어쩌면 찐막' 쌍용더비서 3-0 리드 선물(전반 종료)
'명불허전' 38살에도 여전한 이청용, '국대 89경기 클라스' 보여주는 환상 중거리포 '쾅'…'어쩌면 찐막' 쌍용더비서 3-0 리드 선물(전반 종료)

올 시즌을 앞두고 울산을 떠나 인천에 둥지를 튼 이청용은 5월 광주전에서 시즌 마수걸이골이자 인천 데뷔골을 터뜨린지 약 넉달만에 시즌 2호골을 갈랐다. 전성기를 누비던 시절 '소녀슛'이라는 별명을 달기도 했던 이청용은 슈팅 파워없이 발등 감각과 정확성만으로 얼마든지 골문을 열 수 있다는 걸 증명해 보였다.

전반, 포항과의 측면 싸움을 압도한 인천은 전반 추가시간 2분 후안 이비자의 전진패스를 받은 무고사가 신광훈을 완벽히 따돌린 후 그림같은 오른발 감아차기 슈팅으로 3번째 골을 터뜨리면서 전반을 3-0 앞서간 채 마쳤다. 무고사는 시즌 13호골로 야고(울산), 클리말라(서울·이상 13골)과 득점 동률을 이뤘다.

이날 이청용은 동갑내기 절친인 미드필더 기성용(포항)과 나란히 선발 출전해 '쌍용더비'를 펼치는 중이다. 현역 마지막이 될 가능성이 있는 맞대결이다. 일단은 이청용이 먼저 웃었다. 윤정환 인천 감독의 표정도 모처럼 밝다. 포항으로선 후반 대반등을 위한 새로운 아이디어가 필요해 보인다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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