대전에 충격적인 1-2 역전패 당한 전북 현대, 최근 2무2패 부진→무관에 '벤투 접촉설'까지 더해 비판 대폭발.."그냥 다 가나"

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

대전에 패한 전북 현대 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]"그냥 다 나가" "감독님 제발 나가 주세요" "벤투 감독 시즌 끝나고가 아니고 지금 당장 와야 되는 거 아닌가"

전북 현대 구단 SNS 게시판이 성토의 장으로 불타올랐다. 전북은 9일 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 원정경기에서 1대2로 역전패했다.

전북은 최근 정규리그 4경기에서 2무2패로 부진을 이어갔다. 특히 A매치 휴식기 이후 첫 대전과의 경기에서 전반 44분 티아고의 선제골로 기선을 제압했지만 후반 대전 마사에게 동점골(10분), 디오고에게 결승골(38분)을 얻어맞고 고개를 숙였다. 결승골을 내주는 과정에선 전북 센터백 조위제가 마사에게 공을 빼앗긴 게 치명적이었다. 마사의 순간적인 강한 압박에 조위제가 무너졌고, 마사의 슈팅을 전북 수문장 송범근이 막아냈지만 리바운드된 걸 디오고가 차넣었다.

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전북은 9일 오후 4시 현재 승점 44점으로 리그 4위다. 대전(승점 43)이 5위이며 전북과 승점 1점차다. 6위는 한 경기를 덜 치른 강원(승점 43)이다. 7위 포항은 승점 40점이다. 전북은 스플릿까지 이제 제주전(18일)과 안양전(24일) 두 경기를 남겨두고 있다. 전북은 안정적인 상위 스플릿을 장담하기 어려운 상황으로 내몰렸다.

2025년 K리그와 코리아컵 '더블'을 달성한 전북은 올해 사실상 '무관'이 확정적이다. FC서울이 정규리그 선두를 독주하고 있다. 일찌감치 전북의 리그 타이틀 방어는 물건너 갔다. 게다가 코리아컵에서도 당진시민(K3)에 져 16강 탈락했다. 전북이 올해 우승할 무대는 없다. 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE)는 이제 한 경기 시작했고, 내년 상반기에 마무리된다.

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프로의 세계는 냉정하다. 지난해 전북 현대는 팬들의 찬사를 받았다. 거스 포옛 감독은 1년 만에 우승 트로피를 두번 들어올렸다. 그리고 홀연 떠났고, 전북은 감독부터 선수까지 큰 폭의 변화를 주었다. 그 결과는 지금 보는 그대로다. 눈높이가 높아진 다수의 전북 팬들은 정정용 감독을 신뢰하지 않는다. 후반기 팀 성적 부진이 길어지면서 정 감독에 대한 비판의 수위가 높아졌다. 선수단에 큰 폭의 변화를 준 구단 경영진에 대한 불만의 목소리도 쏟아졌다.

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전북을 홈에서 잡은 대전 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

정 감독은 지난 8월 인천전(1대1 무) 후 기자회견에서 자신에게 문제가 있다고 인정하는 발언을 했다. 이후에도 전북의 경기 내용과 결과는 드라마틱하게 좋은 쪽으로 개선되지 않았다.

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최근 전북 구단이 정 감독의 후임자를 준비하는 차원에서 물밑에서 감독들과 접촉하고 있다는 소문이 돌고 있다. 그 루머는 이미 전북 팬들도 대부분 알고 있다. 소문의 골자는 한국 A대표팀 사령탑을 지낸 포르투갈 출신 파울루 벤투 감독과 접촉했다는 것이다. 전북 구단은 이 루머에 대해 공식 입장을 내지 못하고 있다. 현재 팀 상황이 사실 여부를 확인해줄 수 없는 지경이다. 그런데 전북 구단 소식에 정통한 K리그 다른 구단 관계자는 "구단 수뇌부가 미래를 대비해 대안을 준비하지 않는 게 직무유기다. 누구라도 만나서 팀을 재건할 적임자를 찾는게 올바른 선택이다. 그런데 고려할 사항이 매우 복잡할 것이다. 결정을 내리기 애매할 것"이라고 말했다.

정 감독은 전북 구단과 2년 계약했다. 이번 시즌이 끝나도 한 시즌이 남는다. 경질하면 잔여 연봉을 지급해야 한다. 정 감독과 작별을 선택하면 구단 경영진의 오판을 스스로 인정하는 셈이 된다. 게다가 전북은 올해 정규리그 7경기(스플릿 후 5경기 포함)와 ACLE 5경기 총 12경기를 남겨두고 있다. 매 경기가 지뢰밭이 될 수도 있다. 팬들의 인내심은 대개 길지 않았다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com