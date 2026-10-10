韓 92라인-96라인 갈등설? 전 스페인에서 행복해요…라리가 이달의 골 트로피 선물받은 이강인 '찐미소'→오늘밤 알라베스전 출격 준비

출처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 국가대표팀 일정을 마치고 소속팀으로 돌아가 가장 먼저 한 일 중 하나는 '트로피 들기'였다.

아틀레티코는 9일(한국시각) 공식 SNS를 통해 이강인이 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 8월 이달의 골 트로피를 전달받는 영상을 공개했다.

팀 동료인 오베드 바르가스가 훈련장에서 직접 "축하한다. 넌 이 상을 수상할 자격이 있어"라는 말과 함께 손에 든 하늘빛 트로피를 이강인에게 건넨다. 트로피를 전달받은 이강인은 '찐미소'를 지으며 "정말 감사하다"라고 답한다.

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하지만 댄스 요청은 이번에도 단호히 거절했다. 구단 관계자가 'Shan Shen Bu'라고 불리는 틱톡에서 유행하는 중국식 플래시 스텝 댄스를 춰줄 수 있겠느냐는 요청에 고개를 저으며 "싫어요!"라고 말하고는 황급히 자리를 떴다. 해당 '댄스'는 몸을 이리저리 움직이는 이강인의 페인팅 모션과 닮았다는 평가를 받는다.

Xinhua연합뉴스

사진=라리가

지난 여름 이적시장에서 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코에 새 둥지를 튼 이강인은 8월 말라가와의 경기에서 골문 구척에 꽂히는 그림같은 왼발 감아차기 슈팅으로 자신의 아틀레티코 데뷔골을 터뜨렸다. 앙투안 그리즈만의 후계자로서 등번호 7번을 받을 만한 자격을 증명한 골이었다.

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이 골은 쟁쟁한 경쟁을 뚫고 라리가 8월 이달의 골로 선정됐다. A매치 차출차 약 2주간 자리를 비웠던 이강인은 늦게 나마 트로피를 건네받았다.

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구단은 이강인의 말라가전 득점과 함께 "앞으로도 함께 멋진 골을 만들가자. 이강인, 너는 그럴 자격이 충분해"라고 적었다. 이강인은 팬들이 뽑은 9월 이달의 선수로도 선정되는 등 빠르게 팀에 녹아들고 있다. A대표팀 합류 전엔 레알 마드리드와의 '마드리드 더비'에서 2대1 승리를 이끌었다.

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다만 로베르트 모레노 대표팀 임시감독 체제에서 치른 9~10월 A매치에서 우측 윙어로 나서 3경기 1도움, 다소 아쉬운 활약으로 일관했다. 모레노식 4-4-2 시스템에 맞지 않는 모습이었다. 발목 부상으로 선발 출전한 우즈베키스탄전에선 하프타임에 교체되기도 했다.

소속팀으로 돌아간 이강인은 발목 상태에 이상이 없다면 다시 투톱의 오른쪽 공격수를 맡을 것으로 예상된다. 2위를 달리는 아틀레티코는 10일 밤 11시15분 6위 알라베스와 라리가 8라운드 원정경기를 펼친다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com