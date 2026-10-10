"韓 축구 초대박 경사!" 이강인, 아틀레티코 마드리드 입단 두 달 만에 벌써 4번째 개인상…"계속 발전하고 팀에 보탬이 되기 위해 노력"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인) 합류 뒤 벌써 네 번째 개인상의 영광을 안았다.

아틀레티코 마드리드는 9일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 이강인이 구단 팬 투표로 뽑는 2026~2027시즌 9월 이달의 선수상을 받는 모습을 공개했다. 9월 '이달의 선수' 후보는 이강인과 줄리아노 시메오네, 조너선 데이비드, 알레한드로 그리말도, 조니 카르도주였다. 수상자는 구단 공식 애플리케이션 등을 통한 팬 투표로 정했다.

이강인은 트로피를 받아 든 이강인은 "나에게 매우 특별한 상이다. 처음으로 이 상을 받게돼 기쁘고, 트로피뿐만 아니라 우리가 함께 이뤄낸 성과에 대해서도 정말 만족스럽다. 팀 동료들에게 감사를 전하고 싶다. 우리 모두가 힘을 합쳐 노력한 덕분에 내가 이 상을 받는 행운을 누릴 수 있었다"고 마음을 전했다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 말라가와의 리그 개막전(2대0 승)에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전-데뷔골'을 기록하는 등 펄펄 날고 있다. 이강인은 올 시즌 스페인 프리메라리가에서만 2골-1도움 중이다. 그는 팬 투표로 뽑는 경기 최우수 선수(MOM)로도 벌써 두 차례나 선정됐다. 또한, 8월엔 스페인 프리메라리가 '이달의 골'의 영광을 안았다.

9월 활약도 매우 뛰어났다. 그는 아틀레티코 마드리드가 지난달 치른 리그 4경기에 모두 선발 출전했다. 오사수나를 상대로는 풀타임을 뛰면서 시즌 2호 골을 터트려 4대0 승리를 이끌었다. 레알 마드리드와의 '마드리드 더비'에서는 89분을 소화하면서 2대1 승리에 힘을 보탰다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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이강인은 "솔직히 말해서 팀 동료들과 선수단 전체의 도움 덕분에 꽤 빠르게 적응할 수 있었다. 그들이 내가 최대한 빨리 팀에 녹아들 수 있도록 큰 도움을 줬다. 아직 적응해 나가는 과정이라고 생각한다. 팀도 나 자신도 더 발전할 수 있다는 걸 알고 있고, 계속해서 열심히 노력한다면 상황은 조금씩 더 좋아질 것으로 믿는다"며 "(아틀레티코 마드리드) 가장 인상 깊은 점은 이 구단이 마치 가족 같은 분위기라는 것이다. 선수, 코칭스태프, 지원스태프, 그리고 팬들까지 모두 끈끈한 유대감을 가지고 있다. 엄청난 열정이 넘치고 모두가 팀에 기여하고자 하는 의지가 강하다. 그런 에너지는 선수들에게 큰 힘이 된다. 우리가 응원 받고 있다는 느낌을 주는데, 이는 우리에게 정말 중요한 부분이라고 생각한다"고 말했다.

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아틀레티코 마드리드는 10일 알라베스와 원정 경기를 치른다. 이강인은 "정말 감사드린다. 앞으로도 선수로서 계속 발전하고 팀에 보탬이 되기 위해 노력하겠다. 지금까지 그래왔던 것처럼 앞으로도 좋은 흐름이 이어지기를 바란다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com