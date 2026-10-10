[오피셜]"충격!" 韓 에이스 '이강인 때리기' 논란→'가장 놀라운 회복세'…'세 달 OUT 예상' 페데리코 발베르데, 복귀 뒤 출전 준비

사진=AFP 연합뉴스

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]단지 '이강인 때리기'였던 것일까.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 11일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 비야레알과 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기를 치른다.

레알 마드리드는 A매치 휴식기 전, 아틀레티코 마드리드와 '마드리드 더비'를 펼쳤다. 치열한 경기였다. 논란으로 퍼진 장면도 있었다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 그 중심에 있었다. 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 45분 페데리코 발베르데(레알 마드리드)를 향해 뒤에서 태클하다가 발목을 밟았다. 주심은 반칙만 선언하고 경고를 주지는 않았다. 하지만 모리뉴 감독은 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다. 스페인 언론 '아스'도 '공방은 당분간 계속될 것으로 보인다. 심판 기술위원회(CTA)는 경기 중 몇 가지 실수가 있었음을 인지하고 있다. 그들의 견해에 따르면 이강인은 퇴장당했어야 했다. 이강인이 발베르데에게 거친 태클을 가했으나 심판은 이를 처벌하지 않았고 비디오 판독(VAR) 검토도 이뤄지지 않았다. 이는 경기 중 가장 큰 실수 중 하나였다'고 지적했다.

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사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

발베르데의 부상도 심각한 것으로 전해졌다. 레알 마드리드는 구단 공식 채널을 통해 '의무팀이 발베르데를 대상으로 실시한 검사 결과, 왼쪽 발목 3도 염좌 진단을 받았다. 경과를 지켜볼 예정'이라고 했다. 현지 언론에 따르면 복귀까지 2~3주는 걸릴 것으로 보였다.

반전이다. 발베르데가 A매치 휴식기 이후 팀에 복귀했다. 레알 마드리드는 비야레알과의 경기에 나설 스쿼드를 공개했는데, 발베르데의 이름도 포함돼 있었다. 스페인 언론 '스포르트'는 '레알 마드리드는 불과 2주 전만 해도 상상하기 어려웠던 대단히 긍정적인 소식과 함께 경기에 복귀한다. 발베르데가 비야레알전에 출전할 수 있게 됐다. 가장 놀라운 회복세를 보인 선수는 발베르데다. 의료진이 발표한 부상 상태로 볼 때 초기 예상 부상 기간은 2~3개월 소요될 것으로 보였다. 놀랍게도 발베르데는 부상 불과 몇 주 만에 출전이 가능해졌다'고 했다.

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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한편, 모리뉴 감독은 비야레알전을 앞두고 가진 기자회견에서 "레알 마드리드가 부상 선수 없이 10월 중순을 맞이한 것은 지난 10년 만에 처음 있는 일이다. 현재 부상자 명단에 있는 선수들은 모두 지난 시즌부터 이어진 부상을 안고 있는 경우"라며 "발베르데의 출전 여부는 불투명하다. 발베르데 문제는 계속 이어지고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com