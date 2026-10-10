'이럴 수가' 韓 축구 에이스 몸 상태 의심! 이강인, '발목 부상'→'장거리 비행' 알라베스전 벤치 스타트 가능성 제기

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 '벤치 시작' 가능성이 제기됐다.
디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일 오후 11시15분(이하 한국시각) 스페인 알라바주 비토리아의 에스타디오 데 멘디소로차에서 알라베스와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.
스페인 언론 '아스'는 10일 '아틀레티코 마드리드 선수단에 부상자는 없다. 9~10월 A매치에 17명이 차출됐다. 다행히 부상자가 없다. A매치에 다녀온 선수들은 피로감, 가벼운 타박상 외에는 별다른 문제 없이 건강하게 돌아왔다. 시메오네 감독은 이러한 가용 자원들을 바탕으로 라인업을 준비하고 있다'고 보도했다.
이 매체는 아틀레티코 마드리드가 알라베스를 상대로 5-3-2 전술을 활용할 것으로 봤다. 조너선 데이비드와 아데몰라 루크만이 공격을 이끌 것으로 예측했다. 중원엔 파블로 바리오스-조니 카르도주-코케가 나설 것으로 내다봤다. 수비는 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-로뱅 르 노르망-마르크 푸빌-마르코스 요렌테, 골문은 얀 오블락이 지킬 것으로 예상했다.
이강인은 지난 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에 선발로 나섰지만, 후반 시작과 동시에 벤치로 물러났다. 경기 뒤 로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 임시 감독은 "전반전 끝나고 불편함이 있어서 본인이 교체를 요청했다. 발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 경기장에서 빠져나갈 수밖에 없었다"고 했다. 이강인은 "감독님이 잘 배려해주셨다. 첫 경기도 그렇고 마지막 경기도 배려해주셔서 감사한 마음이 크다. 오래된 부상이다. 잘 관리하면서 해야 할 것 같다"고 설명했다.
앞서 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '이강인이 다음 경기에 선발로 나설지는 발목 상태와 피로도에 따라 크게 좌우될 것'이라고 했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com