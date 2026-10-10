[현장인터뷰]'패장' 세르지우 코스타 감독 "우리는 패할 자격 없다고 생각…굉장히 슬프다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"우리는 패할 자격이 없다고 생각한다."

세르지우 코스타 제주 SK 감독의 말이다.

제주 SK는 10일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 원정 경기에서 1대2로 패했다. 제주(12승10무9패)는 무패 행진을 '5'에서 마감했다.

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경기 뒤 코스타 감독은 "굉장힌 경기였다. K리그1 최고 두 팀의 대결이었다. 우리가 상대의 장점을 잘 컨트롤했다. 우리는 패할 자격이 없다고 생각한다. 골대를 맞고 나온 것, 구성윤의 선방, 서울은 강한 팀이지만 우리가 골 찬스를 거의 내주지 않았다. 솔직히 말씀 드리면 굉장히 슬프다. 질 경기가 아니라고 생각한다. 동시에 너무나도 자랑스럽다. 만들어가고 있는 것, 선수들이 자랑스럽다. 동점골을 넣고 난 뒤에는 승점 3점을 위해 계속 싸워나갔다. 그러지 못했지만 우리가 자랑스럽다. 매 경기 승점 3점을 위해 싸울 것"이라고 말했다.

이날 선발로 나섰던 장민규는 제주 고별전이었다. 이제 군 복무를 위해 떠난다. 코스타 감독은 "장민규 없을 것이지만 이탈로도 부상으로 없다. 장민규를 보내줘야 한다는 것을 이미 알고 있었다. 대체자를 찾고 있다. 올 시즌 이런 상황이 많은 것 같다. 시즌 초부터 적응을 시켜야 했다. 팀을 이를 해결하기 위해 나를 선임했고, 내가 있는 것이다. 내가 그렇게 할 것"이라며 "장민규 부재 관련해서는 빈 자리가 클 것이다. 이미 알고 있었다. 울 필요는 없고 시즌 초부터 그래왔듯이 해결책을 찾아야 할 것 같다."고 했다.

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그는 "시즌이 어떻게 될지 예측하기 어렵다. 과정 만들어갈 때 결과가 나올 것으로 생각했다. 두 가지 다른 파트로 생각한다. 월드컵 휴식기 전후로 나눌 수 있다. 전에는 프리시즌에 시작한 스쿼드, 그 뒤에는 선수들이 이탈하고 다른 경기 모델을 적용해야 했다. 공격적으로는 남태희 권창훈 활용해 짧은 패스, 그 뒤에는 직선적인 모델을 해야했다. 선수 특징을 활용해야 했다. 누가 더 좋다기보다는 다른 유형의 선수와 맞춰야 했었다고 말씀 드리고 싶다. 우리 점수는 그걸 가질 자격이 있다고 생각한다. 우리가 승점 46점이다. 지난해 같았으면 5, 6위가 승점 42점이다. 이번은 더 경쟁력 있는 것 같다"고 덧붙였다.

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한편, 코스타 감독은 인터뷰실을 떠나기 전 "부천FC 감독님께도 내 마음을 전하고 싶다. 어려운 시간을 보내고 계실것이다. 나도, 우리 구단도 감독님께 마음을 보내고 싶다"고 위로의 말을 건넸다. 이영민 부천 감독은 최근 부친상했다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com