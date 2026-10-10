[현장인터뷰]'우승 카운트다운 -7' 김기동 감독 "지금 상황에서는 근접했다고 생각…(재계약) 구단과 논의"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"지금 상황에서는 (우승) 근접했다고 생각한다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 홈경기에서 2대1로 이겼다. 서울(20승5무6패)은 한 경기 덜 치른 2위 울산 HD(승점 47)와의 격차를 18점을 벌렸다. 2016년 이후 10년 만의 우승에 '승점 -7'만을 남겨놨다.

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경기 뒤 김 감독은 "상당히 중요한 경기였다. 한 번씩 질 때가 있었는데 연패로 가지 않고 반등했다. 비기기라도 했다. 만약에 지면 2연패라 분위기가 좋지 않았을 것이다. 2위와 격차가 좁혀져 선수들이 부담스러워하지 않을까 싶었다. 의도한대로 경기를 풀어간 것 같다. 급하지 않게 경기를 했다. 천천히 할 때와 빨리할 때를 명확히 해서 하려고 했는데, 잘 맞아들어가서 이길 수 있었다고 생각한다. 제주는 단단한 팀이 됐다는 것을 다시 느꼈다. 빠른 역습 나가고, 팀으로 잘 정비된 것 같다고 생각했다"고 말했다.

서울은 2016년 K리그에서 우승을 했다. 당시 21승이었다. 김 감독은 "지금 상황에서는 (우승) 근접했다고 생각한다. 2016년에 21승했다고 하는데, 아직 미치지 못했다. 21승하고 22승하면 더 좋지 않을까 생각한다"고 했다.

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김 감독은 가장 관심사인 자신의 거취에 대해서 "1차적으로 대리인이 한 번 만났다. 3일 전에도 한 번 더 만난 것으로 안다. 좋은 쪽으로 가기 위해 서로 노력하고 있는 것으로 안다"고 짧게 얘기했다. 김 감독은 올 시즌을 끝으로 서울과의 계약이 만료된다.

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한편, FC서울은 14일 호주 멜버른의 멜버른 렉탱귤러 스타디움에서 멜버른 빅토리(호주)와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그(ACL)2 원정 경기를 치른다.

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김 감독은 "(제주전에서) 이승모가 다쳤다. 어려움이 있을 것 같다. 바로 병원에 갔는데, 내측을 다쳤다. 장기적으로 빠져야 할 상황이다. 리그도 (우승) 정해진 상황이 아니다. 호주 갈 때도 최정예를 다 데려갈 수 있는 상황은 아닌 것 같다. 18시간이 걸린다. 와서 바로 홈에서 김천 상무와 붙는다. 상황을 보고서 다음 스텝을 정해야 하지 않을까 생각한다. 빨리 정해지면 ACL에서도 조금 전력을 시켜서 가고 싶은데 아직은 부담스러운 면이 있다. 부상 선수도 나올 수 있어서 조심스럽게 접근하려고 한다"고 했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com