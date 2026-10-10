韓 축구 초대박 환호! '모범 인터뷰' 이영준, 아시안게임 4연속 金→'가드 오브 아너' 뜨거운 환대 "이런 순간은 인생 처음"

사진=그라스호퍼 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이게 바로 금의환향이다. 이영준(그라스호퍼)이 동료들의 환호 속 소속팀에 합류했다.

그라스호퍼는 9일(이하 한국시각) 구단 공식 계정을 통해 이영준의 복귀 장면을 공개했다. 이영준은 동료들의 '가드 오브 아너' 속 뜨거운 박수를 받았다. 그는 다소 쑥스러운 듯하면서도 환하게 웃으며 동료들과 기뻐했다. 이영준은 구단을 통해 "팀으로 돌아와 기쁘다. 팀에 모든 집중을 하고 최선을 다하겠다"며 "정말 기쁘다. 이런 순간은 내 인생에서 처음이다. 모두가 나를 기다린 뒤 축하해줬다"고 고마운 마음을 전했다.

사진=그라스호퍼 구단 공식 계정 캡처

이영준은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국의 4연속 정상 등극을 이끌었다.

Advertisement

그는 소속팀 사정 탓에 뒤늦게 대표팀에 합류했다. 늦게 합류한 대신 초인적 힘을 발휘해 더 열심히 뛰었다. 베트남과의 8강전에선 혼자 두 골을 넣으며 팀의 4대0 승리를 이끌었다. 중국과의 4강전에선 천금 동점골을 넣으며 2대1 승리의 발판을 마련했다. 일본과의 결승전에서도 매서운 집중력으로 우승에 힘을 보탰다. 그는 연령별 대표를 넘어 A대표팀 스트라이커를 향해 달린다.

사진=그라스호퍼 구단 공식 계정 캡처

무엇보다 그는 '모범 인터뷰'로 팬들의 뜨거운 응원을 받았다. 이영준은 중국전 뒤 "우승하면 골 못넣어도 상관없다. 득점왕을 차지 못하더라도 금메달 걸고 가는게 모두를 위한 것이기 때문에, 나는 팀이 먼저"라고 말했다.

Advertisement

한편, 그는 올 시즌 소속팀 공식전에서 3골-1도움(스위스 슈퍼리그 2골-1도움, 스위스컵 1골)의 공격포인트를 쌓았다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com