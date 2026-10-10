[오피셜]'축구화 패대기'→'우즈베키스탄전 부상 OUT' 김민재 결국 벤치 스타트…설영우, 분데스리가 첫 선발 출격

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 설영우가 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]우려는 현실이 됐다. '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 결국 벤치에서 경기를 시작한다.

바이에른 뮌헨은 10일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 아우크스부르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 5라운드 원정 경기를 치른다. 바이에른 뮌헨은 앞선 4경기에서 3승1무(승점 10)를 기록하며 2위에 랭크됐다. 아우크스부르크는 2승1무1패(승점 7)로 5위에 자리했다.

바이에른 뮌헨은 4-2-3-1 전술을 활용한다. 해리 케인이 공격을 이끈다. 루이스 디아즈, 이스마엘 사이바리, 마이클 올리세가 뒤에서 힘을 보탠다. 수비형 미드필더로 알렉산다르 파블로비치와 조슈아 키미히가 발을 맞춘다. 수비는 알폰소 데이비스, 조나단 타, 다요 우파메카노, 요시프 스타니시치가 담당한다. 골문은 마누엘 노이어가 지킨다.

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사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 계정 캡처

김민재는 벤치다. 그는 9~10월 이어진 A매치 4연전에 부름을 받았다. 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)와의 1~3차전에 모두 선발로 나섰다. 하지만 김민재는 베네수엘라전 후반 교체 됐고, 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 이후 그는 모습을 감췄다. 김민재는 부상으로 개별 훈련을 진행했다. 우즈베키스탄과의 경기를 앞두고 대표팀 관계자는 "김민재는 이틀 연속 따로 회복훈련을 했다. 큰 부상이 있어 소집 해제될 정도는 아니다. 하지만 그동안 치른 경기가 많아 피로가 쌓인 듯하다"고 설명했다. 실제로 김민재는 우즈베키스탄(2대0 승)과의 경기엔 완전 제외됐다.

소속팀 합류 뒤에도 선발 출전 여부가 불투명했다. 앞서 독일의 '앱솔루트풋볼'은 '자말 무시알라(근육 파열)와 김민재(피로 누적)를 제외한 모든 선수가 건강한 상태다. 이들 모두의 활약이 10월 일정에서 절실히 필요하다'고 했다. 결국 김민재는 벤치에서 경기를 시작하게 됐다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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한편, 아우크스부르크는 3-4-2-1 포메이션이다. 호드리구?히베이루가 원톱으로 나선다. 좌우 날개로 아리욘 이브라히모비치와 로빈 펠하우어가 출격한다. 허리는 헤네스 베렌스, 파비안 리더, 한-노아 마센고, 설영우가 위치한다. 스리백엔 칼빈 브라켈만, 크리슬랑 마치마, 주마 바가 자리한다. 골키퍼 장갑은 핀 다멘이 착용한다.

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올 시즌을 앞두고 아우크스부르크의 유니폼을 입은 설영우는 시즌 첫 선발 기회를 잡았다. 그는 올 시즌 네 경기에 모두 교체로 나서 1도움을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com