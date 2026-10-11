사상 초유의 '오피셜' 공식발표, '이강인 죽이기' 맞았다! 왜 욕설+맹비난 들어야 했나...발베르데 리그 선발 출격, 3도 염좌라더니 곧바로 복귀

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 강한 비난, 하지만 페데리코 발베르데의 부상은 예상보다 심각하지 않았다.

레알 마드리드는 11일(한국시각) 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 열리는 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다.

놀라운 이름이 명단에 등장했다. 바로 발베르데다. 조세 무리뉴 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 킬리안 음바페, 2선에는 얀 디오망데, 주드 벨링엄, 아르다 귈러, 3선은 오렐리앙 추아메니, 페데리코 발베르데, 수비진은 카레라스, 안토니오 뤼디거, 이브라히마 코나테, 트렌트 알렉산더-아놀드가 포함됐다. 골문은 티보 쿠르투아가 지킨다.

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앞서 발베르데는 이번 A매치 휴식기 직전 열린 마드리드 더비에서 논란의 주인공 중 한 명이었다. 이유는 단연 이강인의 태클이었다. 당시 전반 45분 이강인의 태클이 발베르데의 발목을 가격했다. 위험한 장면이었다. 다만 주심은 반칙 선언 후 추가적인 경고를 주지는 않았다. 발베르데는 문제 없이 경기 내에서 풀타임을 소화했고, 결과는 아틀레티코의 2대1 승리였다.

무리뉴 감독의 행동이 논란에 불을 붙였다. 무리뉴는 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 직접 프린트해 갖고 등장했다. 직접 해당 장면을 지적하며 퇴장을 받았어야 하는 태클이라고 주장했다. 스페인의 아스는 '심판 기술위원회(CTA)는 경기 중 몇 가지 실수가 있었음을 인지하고 있다. 그들의 견해에 따르면 이강인은 퇴장당했어야 했다. 이강인이 발베르데에게 거친 태클을 가했으나 심판은 이를 처벌하지 않았고 비디오 판독(VAR) 검토도 이뤄지지 않았다. 이는 경기 중 가장 큰 실수'라고 주장하기도 했다.

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레알 마드리드는 판정 논란에 박차를 가했다. 바로 발베르데의 부상 소식을 발표했다. 레알은 '의무팀이 발베르데를 대상으로 실시한 검사 결과, 왼쪽 발목 3도 염좌 진단을 받았다. 경과를 지켜볼 예정'이라고 밝혔다. 3도 염좌는 파열에 버금가는 심각한 부상이다. 발목이 퉁퉁 부어 경기를 제대로 소화하지 못하는 것이 정상이다. 하지만 발베르데는 경기를 무사히 소화했다.

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더 놀라운 것은 복귀 속도다. 발베르데는 A매치 직전 부상 발표를 했고, A매치가 마무리된 이후 첫 경기에서 곧바로 소집 명단에 이름을 올렸다. 스페인 언론 '스포르트'는 '발베르데가 비야레알전에 출전할 수 있게 됐다. 가장 놀라운 회복세를 보인 선수는 발베르데다. 의료진이 발표한 부상 상태로 볼 때 초기 예상 부상 기간은 2~3개월 소요될 것으로 보였다. 놀랍게도 발베르데는 부상 불과 몇 주 만에 출전이 가능해졌다'고 지적했다.

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경기에 출전하지 않을 가능성도 있었으나, 경기 명단에도 포함되며 사실상 거짓 부상 발표였다는 비난을 피할 수 없게 됐다. 이강인 또한 발베르데의 부상 소식 이후 태클에 대한 많은 욕설과 인종차별 댓글이 개인 SNS에 쏟아진 바 있다. 무리뉴의 직접적인 지적, 발베르데의 거짓 부상 발표 등과 겹치며 이강인과 곤욕을 치른 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com