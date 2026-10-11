포르투갈 '오피셜' 공식발표, 호날두 '핵폭탄급' 징계 아직 확정 아니다..."일단 예비 출전 정지, 최종 결정 예정"

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두에 대한 정식 징계는 아직 내려지지 않았다. 다만 예비 출전 정지로 당분간 대표팀 경기에 출전하지 못할 것은 확실하다.

스페인의 아스는 10일(한국시각) '포르투갈은 성명을 통해 호날두에 대한 징계 절차를 시작한다고 발표했다'고 보도했다.

징계 절차에 돌입했다. 아스는 '포르투갈축구연맹은 호날두에 대한 징계 절차를 개시한다고 발표했다. 절차 결과에 따라 호날두가 향후 몇 주 동안 출전하지 못할지가 결정될 것이다'며 '규정에 따르면 선수가 무단으로 대표팀의 훈련, 경기, 활동에 불참할 경우, 1개월에서 6개월까지의 출전 정지 처분을 받으며, 프로 선수는 벌금이 추가로 부과된다'고 전했다.

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호날두는 앞서 덴마크 대표팀과의 유럽네이션스리그 경기 직전 모두를 놀라게 한 선택을 했다. 바로 대표팀 이탈이었다. 90분 내내 벤치에 대기한 지난 노르웨이전 상황과 관련해 페드로 프로엔사 포르투갈축구협회장과 면담을 한 호날두는 헤수스 감독이 사전 기자회견에서 자신을 또 벤치에 앉혀두겠다고 공개 선언하자 참지 않았다. 짐을 싸서 대표팀을 떠난 그의 행동에 세계 축구계가 놀랄 수밖에 없었다.

헤수스 감독은 앞서 노르웨이전 호날두의 결정에 대해서는 "결정권은 나에게 있다. 나와 함께 일해 본 사람들은 모두 알고 있다. 클럽에서는 회장이 책임자이지만, 팀에서는 내가 책임자"라며 자신의 선택이었다는 점을 강조했다. 호날두는 직접 SNS를 통해 '감독의 기자회견 이후 포르투갈 축구연맹 회장과 대화를 마치고 대표팀 캠프를 떠나기로 결정했다'고 설명했다. 호날두는 헤수스 감독의 기자회견에 대해 반감을 가진 것으로 알려졌다.

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여파는 상당했다. 호날두의 대표팀 이탈 이후 그의 징계 여부, 국가대표 은퇴 여부에 시선이 쏠렸다. 포르투갈 대표팀 공식 SNS는 수백만명의 팔로워가 줄어드는 등 호날두에 대한 대우에 반가을 갖는 팬들도 있었다. 반면 일부 포르투갈 언론들은 호날두가 이제는 대표팀을 떠나야 할 시점이 왔다는 것을 간접적으로 드러내기도 했다. 뜨거운 팬들의 반응 탓인지 헤수스 감독도 완벽하게 호날두를 외면할 수는 없었다. 호날두와 A매치 이후 대화하겠다는 뜻을 밝혔다.

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A매치가 모두 마무리되고 호날두가 다시 입을 열었다. 호날두는 "2026 북중미 월드컵이 끝난 뒤 포르투갈 국민들에게 보낼 편지를 썼다. 내가 영원히 대표팀을 떠날 때 전달하고 싶은 말들을 편지에 담았다. 하지만 축구협회장이 나의 은퇴 결정을 재고해 달라고 요청하면서 새로운 사령탑에 대한 의견도 물었다. 결국 지금 감독이 선택을 받았고, 올바른 선택이었다"고 했다. 이어 감독이 약속을 어겼기에 대표팀을 떠났다는 점을 강조했다. 그는 "제주스 감독이 나를 노르웨이전에 출전시키지 않음으로써 첫 번째로 약속을 어겼고, 경기 뒤 언론 인터뷰에서 나를 향해 보여준 공격적인 말을 통해 두 번째로 약속을 지키지 않았다"고 했다.

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그러면서도 대표팀을 떠난 자신의 행동은 징계를 받아 마땅하다고 했다. 다만 대표팀 은퇴에는 선을 그었더. 호날두는 "대표팀 캠프를 떠난 것에 대해 동료들에게 사과한다. 대표팀 이탈의 책임은 전적으로 나에게 있다. 내 행위는 포르투갈 축구협회에 의해 평가받고 처벌돼야 한다. 나는 팀의 주장인 만큼 가중 처벌을 받아야 한다. 나에게 부과되는 징계를 모두 채우고 나면 항상 그래왔듯이 대표팀을 위해 경쟁하고 승리할 수 있도록 준비가 돼 있을 것이다"고 했다.

결국 호날두 징계에 대한 수위에도 관심이 몰릴 전망이다. 호날두로서는 최소 1개월 정지가 나온다면 빠르게 내년부텨 대표팀 복귀가 가능할 수 있다. 호날두가 높은 수준의 징계를 받게 된다면, 대표팀 연장 의지를 내비친 그의 선택에도 어떤 변화가 생길지가 중요할 수밖에 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com