'롤모델이 박지성' 대체 어디까지 성공할 생각인가, 이제 레알이 부른다...2년 만에 인생 역전 "무리뉴가 매우 좋아하는 선수"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]스콧 맥토미니의 상승세가 심상치 않다. 이제는 레알 마드리드의 이름까지 거론되고 있다.

스페인의 아스는 10일(한국시각) '레알 마드리드가 맥토미니에 대해 문의했다'고 보도했다.

아스는 '레알은 맨유에서 방출된 후 세리에A에서 맹활약 중인 맥토미니에게 관심을 보이고 있다. 맥토미니의 계약 갱신이 복잡해지며, 나폴리는 그를 떠나보낼 시기가 다가오고 있다. 현재 맥토미니의 계약은 2028년 6월까지다. 선수 측은 빨리 계약 문제를 마무리 짓고 싶어 한다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '레알이 맥토미니 측근에게 문의를 했다. 현재 관심을 보이는 구단은 레알만은 아니다. 소식에 따르면 레알은 맥토미니 측과 접촉해 이적 가능성을 논의했다. 무리뉴 감독은 맥토미니를 아들이라고 부르며, 매우 선호하는 선수다. 이미 레알 마드리드 팬들도 그를 아주 좋아한다'고 설명했다.

한때 맨체스터 유나이티드를 대표했던 유망주, 하지만 활짝 피지 못한 꽃이었다. 어린 시절 박지성을 롤모델로 꼽고, 알렉스 퍼거슨 감독이 공개적으로 칭찬할 정도로 뛰어난 잠재력이 예상됐던 맥토미니는 어린 시절부터 몸 담았던 구단인 맨유에서는 좀처럼 최고의 선수로 거듭나지 못했다. 1군 데뷔 후 주축 자원이 될 것이라는 기대를 꾸준히 받았으나, 저돌적인 플레이, 탄탄한 피지컬, 왕성한 활동량으로도 맥토미니는 좀처럼 알을 깨지 못했다.

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기대 이하의 성장, 어느새 맨유 벤치로 밀려난 맥토미니는 결국 팀을 떠나기로 했다. 그의 손을 잡은 구단은 나폴리였다. 2024년 여름 안토니오 콘테 감독의 부름과 함께 맥토미니는 맨유 생활에 마침표를 찍고 나폴리로 이적했다. 선택은 성공이었다. 콘테 체제에서 맥토미니는 나폴리를 넘어 세리에A 최고 선수로서 활약했다. 팀의 우승을 이끌었고, 세리에A MVP, 올해의 선수로 선정되는 등 마침내 잠재력에 어울리는 선수로서 거듭났다. 올 시즌은 부정맥으로 인한 수술로 인해 많은 경기를 소화하지는 못했으나, 성장한 기량에는 큰 의심이 없다.

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무리뉴 감독의 존재도 레알행에 힘을 더할 수 있다. 무리뉴는 과거 맨유 감독 시절 맥토미니를 지도한 바 있는 감독이다. 중원 보강이 필요한 레알로서는 계약 기간이 얼마남지 않은 맥토미니를 저렴하게 데려올 수 있다면 나쁘지 않은 선택이 될 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com