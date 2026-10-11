"이강인과 싸워보고 싶다" 자신감 이유 있었네...韓 탈락시키고 32강 오른 17살, 빅클럽 대박 이적 눈앞 "아스널, 1월 영입 위해 협상 시작"

사진=힐베르토 모라 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'멕시코 신성' 힐베르투 모라가 빅클럽 이적 가능성이 등장했다.

멕시코의 프로베니르는 10일(한국시각) '아스널이 모라 영입 가능성을 타진하기 위해 티후아나 구단에 접촉했다'고 보도했다.

프로베니르는 '아스널은 1월 이적시장에서 모라 영입 가능성을 타진하기 위해 티후아나 구단과 협상을 시작했다. 모라는 현재 2800만 달러 규모의 바이아웃 조항이 계약에 포함되어 있다. 그는 또한 레알 마드리드, 바르셀로나, 리버풀, 도르트문트 등의 구단들에게도 관심을 받고 있다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

2008년생 멕시코 최고 유망주인 모라는 2024시즌부터 티후아나 1군에서 활약하며 자신의 능력을 한껏 뽐냈다. 뛰어난 기술, 나이보다 능숙한 플레이가 돋보이는 선수로, 멕시코의 페드리라는 별명까지 얻을 정도였다. 이미 지난해 6월 멕시코 대표팀 최연소 출전 기록도 세웠다.

본격적으로 이름을 알린 것은 2026년 북중미월드컵, 대표팀에 꾸준히 소집된 모라는 월드컵 최종명단에도 이름을 올리며 확실한 멕시코 대표팀 1군급 선수임을 증명했다. 당시 한국전을 앞두고는 "이강인은 아주 훌륭한 선수다. 이강인과 싸워볼 수 있다면 더할 나위 없이 좋을 것이다"라며 이강인과 경쟁해보고 싶은 호승심도 드러내기도 했다. 아쉽게도 한국전은 뛰지 않았으나, 뛰어난 재능을 바탕으로 남아공과 체코를 상대로 출전했다. 조별리그 이후에도 32강 에콰도르전, 16강 잉글래드전 모두 출전 시간을 꽤 부여받으며 멕시코 대표 유망주임을 모두에게 알렸다.

로이터연합뉴스

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월드컵 전부터 유럽 빅클럽들의 뜨거운 관심을 받았던 모라는 이번 1월 이적시장을 앞두고 본격적으로 구애를 받고 있는 것으로 보이다. 중앙 공격형 미드필더와 왼쪽 윙어까지 소화 가능한 다재다능함에 먼저 손을 내민 팀은 아스널이었다. 중원과 왼쪽 측면을 소화할 수 있는 뛰어난 재능, 아스널에 가장 보강이 필요한 포지션이기도 하다. 모라를 즉시 전력으로 보는지는 미지수지만, 향후 1군에서 활용할 가능성이 클 수 있다.

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아스널의 구애가 계속해서 이어지고, 협상까지 본격적으로 진행된다면 변수는 역시 다른 팀들의 관심이다. 모라를 향해 유럽 빅클럽들이 관심을 걸쳐둔 상황이기에, 추가적인 구애가 등장한다면 아스널 이적 가능성이 어떻게 변할지는 알 수 없다. 멕시코 최고 재능의 선택에도 눈길이 쏠릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com