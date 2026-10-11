'선제골→퇴장→극적 동점골 1-1 무→야유 폭발' 3무1패, 또 못 이긴 맨체스터 유나이티드 캐릭 감독..'이미 차기 감독 접촉설..그에게 시간이 얼마 남지 않았다'

Manchester United's English head coach Michael Carrick looks on during the English Premier League football match between Manchester United and Tottenham Hotspur at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Manchester United's Luke Shaw is pulled away by Manchester United's head coach Michael Carrick during the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham Hotspur in Manchester, England, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

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[스포츠조선 노주환 기자]"지금까지 우리가 얻은 승점에 전혀 만족하지 않는다."

홈 올드 트래포드에서 또 승리하지 못한 맨체스터 유나이티드 팬들은 마이클 캐릭 감독에게 야유를 퍼부었다. 선제골에 수적 열세로 매우 유리한 상황, 후반 추가시간을 버티지 못하고 동점골을 얻어맞고 비겼다.

캐릭 감독은 맨유가 10명이 싸운 토트넘을 상대로 경기 막판 리드를 지키지 못하고 1대1 무승부를 거둔 후, 팀이 더 "영악하고 끈질길 필요가 있다"고 말했다.

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맨유는 11일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 토트넘과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그 6라운드 홈경기서 1대1로 비겼다. 맨유가 후반 28분 공격수 브라이언 음뵈모의 선제골로 리드를 잡았다. 토트넘은 5분 후 미드필더 로드리고 벤탄쿠르가 레드카드 퇴장을 당하며 수적 열세의 위기에 처혔다. 하지만 토트넘은 후반 추가시간 2분 만에 도미닉 솔란케의 극적인 동점골로 무승부를 기록했다. 이번 무승부로 맨유는 최근 리그 4경기서 3무1패의 부진 속에 1승3무2패(승점 6)로 리그 12위를 유지했다. 승점 6점은 최근 30년 동안 이 시점에서 거둔 리그 성적 중 가장 낮은 승점이라고 AFP통신은 전했다. 캐릭 감독은 계속 맨유 팬들로부터 신뢰를 잃어가고 있다. 그럴수록 감독 교체에 대한 목소리가 높아가고 있다. 이미 영국 일부 매체들은 맨유가 차기 감독을 물밑에서 접촉하고 있다고 보도했다. '야인'인 안토니오 콘테, 에디 하우 등과의 접촉설이 보도됐다. 일부에선 지금 흐름이라면 11월을 넘기기 어려울 수도 있다는 전망도 나오고 있다.

Tottenham Hotspur's Uruguayan midfielder #30 Rodrigo Bentancur (2L) is sent off after clashing with Manchester United's English defender #23 Luke Shaw (C) during the English Premier League football match between Manchester United and Tottenham Hotspur at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

토트넘이 전반 긴 시간 동안 경기를 지배했다. 홈팬들은 맨유 선수단을 향해 전반 종료 시점과 경기 종료 후 야유를 보냈다. 캐릭 감독은 경기 후 인터뷰에서 "지금까지 우리가 얻은 승점에 전혀 만족하지 않는다. 그것은 피할 수 없는 사실이다"라며 "몇 가지 작은 차이로 인해 결과가 달라질 수 있었다. 현실은 현실이므로 우리는 이 결과를 받아들여야 한다. 빠른 시일 내에 상황을 긍정적인 방향으로 돌려놓아야 한다. 우리는 충분히 그럴 능력이 있다. 순간마다 조금 더 영악해지고, 조금 더 끈질기며, 조금 더 강해져서 특정 상황들을 잘 마무리할 필요가 있다"고 말했다.

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맨유는 에버턴과의 원정 경기에서 2대2로 비겼을 때도 두 차례나 리드를 지키지 못했다. 또 지난달 리그컵에선 2-0으로 앞서가다가 브라이턴에 역전패했다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - October 10, 2026 Manchester United fans have added back their ticker banner regarding the last time Manchester City won a trophy after Manchester City were found guilty of more than 100 Premier League financial charges inside the stadium before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

캐릭 감독은 "실점 유형은 다르지만, 상대가 10명이든 아니든 간에 우리가 앞서고 있다면 경기를 확실히 마무리 지어야 한다"고 말했다.

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리그 개막 후 또 첫 승에 실패했지만 원정서 패배를 모면한 토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 "10명으로 싸우는 상황에서 우리는 오히려 더 큰 용기와 에너지를 가지고 경기에 임했고, 다시 한번 흐름을 바꿨다"면서 "오랫동안 토트넘은 이러한 투지와 투혼 없이 경기를 치뤄왔다. 이제 내가 감독인 만큼 매 경기 이런 모습을 보고 싶다"고 말했다.

Tottenham's Dominic Solanke, right, celebrates with Savio after scoring his side's opening goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham Hotspur in Manchester, England, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

데 제르비 감독은 이날 경기서 솔란케에게 주장 완장을 맡겼고, 그는 2025년 4월 이후 자신의 첫 리그 원정 득점을 기록했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com