'이강인 죽이기였다' 3주 만에 컴백→결승골 도움에 또 90분 풀타임 '너무 멀쩡한' 발데르데의 레알 마드리드, 비야레알 1-0 신승..'비니시우스, 득점 후 황당한 퇴장'

epa13295236 Real Madrid's Fede Valverde in action during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and Villarreal CF, in Madrid, Spain, 10 October 2026. EPA/FERNANDO VILLAR

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) is restrained by teammates as he argues with referee Isidro Escuderos after receiving a red card during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 10, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

이강인과 발베르데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]약 3주 전 이강인(아틀레티코 마드리드)에게 발목을 밟히고도 90분 풀타임을 뛰었던 레알 마드리드 미드필더 발베르데는 발목 3도 염좌라는 부상 진단에도 불구하고 놀라운 회복력을 보였다. A매치 휴식기 이후 첫 경기서 선발 출전 또 90분 풀타임을 소화했다. 당초 레알 마드리드가 이강인에게 퇴장을 주어야 했다고 심판을 압박했던 발베르데의 부상은 '오버'였다는 걸 스스로 입증해준 것이다.

레알 마드리드가 11일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 라리가 8라운드 홈 경기서 얀 디오망데의 결승골로 1대0 승리했다.

레알 마드리드는 조커로 들어간 비니시우스 주니오르가 논란 속에서 퇴장을 당했지만 한 골 차 리드를 지켜 힘겹게 승리했다. 6승2패(승점 18)인 레알 마드리드는 선두 FC바르셀로나(8승), 아틀레티코 마드리드(6승1무1패)에 이어 리그 3위를 달렸다.

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지난달 20일, 레알 마드리드는 아틀레티코와의 마드리드 더비에서 졸전 끝에 1대2로 패했다. 당시 발베르데는 전반 종료 직전 이강인과 볼경합 과정에서 왼발목을 밟혔다. 그러나 그는 바로 일어났고 90분 풀타임을 뛰었다. 경기 후 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독은 해당 장면의 사진을 기자회견장에서 보여주면서 이강인에게 퇴장을 주지 않은 심판 판정을 맹비난했다. 또 레알 마드리드는 구단 SNS를 통해 발베르데의 부상 정도가 심각하다며 이강인과 심판진을 압박했다.

레알 마드리드는 이날 비야레알을 상대로 초반부터 맹공을 퍼부었고, 7분 만에 선제골을 넣을 수 있었지만 킬리안 음바페의 슈팅은 골대를 때렸다. 경기를 지배했지만 마무리가 잘 되지 않았다. 음바페는 트렌트 알렉산더 아놀드의 빌드업 이후 맞이한 또 한 번의 기회가 상대 골키퍼에게 막혔다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring a goal that was later disallowed REUTERS/Alejandro Martinez Velez

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전반전이 끝난 후 야유를 받으며 그라운드를 벗어난 레알 마드리드는 후반 시작과 함께 마크 쿠쿠레야, 이어 후반 7분 비니시우스를 교체 투입하며 공격의 고삐를 조였다.

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원정팀 비야레알의 공격도 날카로웠다. 알베르토 모레이로의 강력한 슈팅이 간발의 차로 골대를 벗어났고, 파페 게예의 슈팅은 골키퍼 티보 쿠르투아의 선방에 막혔다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Yan Diomande celebrates scoring their first goal REUTERS/Alejandro Martinez Velez

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레알 마드리드의 선제골은 후반 17분 터졌다. 디오망데가 발베르데의 날카로운 패스를 받아 구석으로 밀어 넣었다. '이적생' 디오망데의 입단 후 첫 골이 결승골이 됐다.

선제골로 기세가 오른 레알 마드리드는 9분 후 주드 벨링엄의 컷백을 비니시우스가 마무리하며 추가골을 넣은 듯했다. 하지만 놀랍게도 VAR(비디오 판독) 결과, 공격 전개 과정에서 비니시우스가 나단 살리바의 머리카락을 잡아당기는 장면이 포착돼 골은 취소됐고, 비니시우스는 다이렉트 퇴장을 당했다.

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Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid coach Jose Mourinho before the match REUTERS/Alejandro Martinez Velez

이러한 악재에도 불구하고 레알 마드리드는 음바페가 근거리에서 날린 슈팅이 골키퍼 구라치에게 막히며 경기를 끝낼 결정적인 기회를 놓쳤다. 비야레알의 경기 막판 동점골 기회도 쿠르투아 정면으로 향했다. 레알 마드리드의 다음 일정은 15일 AS로마와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com