"1000골 기록 大위기" 41세 호날두, 대표팀 무단이탈→임시 출전정지 징계…최대 6개월 자격정지 가능성

(FILES) Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo

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[스포츠조선 전영지 기자]크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 포르투갈 축구대표팀 소집 기간 중 무단 이탈한 사건으로 포르투갈축구협회(FPF)로부터 임시 출전 정지 처분을 받았다.

FPF는 9일(현지시각) 호날두에 대한 '임시 출전 정지(provisional suspension)' 조치를 내렸으며, 해당 사안을 긴급 사안으로 분류했다고 밝혔다.

호날두는 지난달 포르투갈 대표팀의 네이션스리그 소집 기간 중 팀을 무단으로 떠났다. 노르웨이전에서 출전 기회를 얻지 못한 데 이어 덴마크전 선발 명단에서도 제외될 것이라는 사실을 확인한 뒤 대표팀 캠프를 이탈했다.

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이후 호날두는 장문의 입장문을 통해 호르헤 헤수스 포르투갈 대표팀 감독이 두 차례 약속을 어겼다며 "신뢰를 완전히 저버린 행위"라고 비판했다. 호날두는 자신의 행동에 책임을 인정하고 동료 선수들과 팬들에게 사과하면서도 징계를 받아야 마땅하다고 밝혔다.

- Nations League - Group A4 - Norway v Portuga

FPF 규정에 따르면 대표팀 소집에 응하지 않거나 대표팀 활동 도중 무단 이탈한 선수는 1~6개월의 출전 자격 정지와 벌금 처분을 받을 수 있다. 이번 임시 조치의 구체적인 적용 범위와 최종 징계 수위는 정식 징계 절차를 통해 결정될 전망이다.

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페드루 프로엔사 FPF 회장은 포르투갈 매체 레코드를 통해 "지금은 침착하고 차분하게 대응해야 할 때다. 우리는 모두 함께 논의하고 있다"며 "주장을 다시 맞이하려는 의지가 강하다. 정상적인 징계 절차가 진행될 것"이라고 밝혔다.

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(FILES) Portugal's forward Cristiano Ronaldo

호날두는 이번 사건 이후에도 대표팀 은퇴설을 일축했다. 그는 자신의 마지막 대표팀 경기가 이미 치러졌다는 관측을 부인하며 "작별 경기는 한 번 이상 있을 것이다. 그럴 때가 올 것"이라는 뜻을 밝혔다. 통산 1000골 달성이라는 목표도 계속 추구하고 있다.

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호날두는 포르투갈 대표팀에서 234경기에 출전해 146골을 기록했다. 출전 경기와 득점 모두 남자 국가대표 축구 역대 최다 기록이다. 유로 2016 우승과 두 차례 네이션스리그 우승에도 기여했다. 호날두는 지난주 소속팀 알나스르로 복귀해 디리야 클럽과의 경기에서 프로 통산 980호 골을 기록했다.

이번 논란은 호날두의 대표팀 내 입지를 둘러싼 갈등과도 맞물려 있다. 호날두는 올여름 월드컵을 앞두고도 대표팀에서 주전으로 기용되는 것이 적절한지를 두고 논쟁의 중심에 섰다. 지난 10월 4일 노르웨이전에서 벤치를 지킨 뒤 덴마크전에서도 선발 출전하지 못할 것이라는 사실을 확인하면서 갈등이 표면화했다. 이후 호날두는 인스타그램에 약 2000단어, 10페이지 분량의 입장문을 게시해 헤수스 감독을 강하게 비판했다.

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포르투갈 축구 전문기자 주제 마누엘 델가두는 BBC 라디오 5 라이브와의 인터뷰에서 호날두가 대표팀으로 돌아오기는 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 그는 "호날두는 대표팀에 복귀하겠다고 말하면서도 헤수스 감독을 세 차례 거짓말쟁이라고 비난했다"며 "포르투갈 국민은 호날두가 국가대표팀에 기여한 점을 높이 평가하지만, 이제는 그의 시대가 끝났다고 생각하는 사람들이 많다"고 주장했다. 델가두는 이어 "호날두는 24세 때처럼 계속 뛰기를 원하지만, 이제 41세라는 현실을 받아들여야 한다"며 "포르투갈 축구에 대한 그의 공헌은 독보적이고 놀라웠다. 그동안의 헌신에 감사해야 하지만, 현재 포르투갈 대표팀 최상의 선발 11명에 그가 들어갈 자리는 없다"고 덧붙였다.

다만 이는 델가두 개인의 평가로, 호날두의 대표팀 복귀 여부와 최종 징계 수위는 향후 징계 절차 및 대표팀 운영 방향에 따라 달라질 전망이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com