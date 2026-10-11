'6경기 무승→이대로 가면 누구도 못 버틴다' 실패한 '레알 소방수' 아르벨로아 풀럼 감독, 입스위치에 1-2 역전패.."난 세계 최고 팀 감독 출신, 압박감을 즐긴다"

Fulham manager Alvaro Arbeloa gestures during the English Premier League soccer match between Ipswich Town and Fulham in Ipswich, England, Saturday, Oct. 10, 2026. (Ben Whitley/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 프리미어리그 6경기에서 승리하지 못했다. 이대로 가면 매우 위험하다. 스페인 레알 마드리드 임시 감독 출신 알바로 아르벨로아 풀럼 감독의 처지다. 그는 이번 여름에 풀럼 지휘봉을 새롭게 잡았다. 레알 마드리드와 결별 이후 그는 EPL에서 새롭게 도전 중이지만 매우 어려운 상황으로 내몰리고 있다. 지금의 흐름을 반전시키지 못할 경우 경질될 가능성이 매우 높다는 게 현지 전망이다.

아르벨로아 감독은 10일(한국시각) 입스위치와의 2026~2027시즌 프리미어리그 6라운드 원정 경기서 1대2로 역전패했다. 이로써 프리미어리그 무승 행진이 6경기로 늘어난 후 거센 비난에 직면했다.

전 레알 마드리드 사령탑인 아르벨로아는 이날 선제골로 앞서가다가 경기 막판 연속 두 골을 허용하며 또 무너졌다. 후반 10분, 라이언 세세뇽의 선제골로 앞섰지만 후반 막판 압둘 와타라에게 동점골, 이어 추가 시간에 다라 오셰이에게 헤더 역전 결승골을 허용했다.리그 6경기에서 2무4패로 최하위로 추락했다. 풀럼이 강등권에 갇히면서 아르벨로아 감독의 지도력에 대한 의문이 커지고 있다고 AFP통신이 보도했다.

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Soccer Football - Premier League - Ipswich Town v Fulham - Portman Road Stadium, Ipswich, Britain - October 10, 2026 Ipswich Town manager Gary O'Neil celebrates after Dara O'Shea scores their second goal REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아르벨로아 감독는 경기 후 인터뷰에서 "내 입지에 대해서는 전혀 걱정하지 않는다. 두려움을 느끼지 않으며, 그런 것을 느낀다면 감독을 할 수 없다"고 말했다. 또 그는 "계속 일하고, 결정을 내려야 하며, 선수들에게 신뢰를 보여주어야 한다. 중요한 것은 내 입지가 아니라 풀럼의 순위다. 그것이 가장 중요하다. 이제 겨우 6경기를 치렀을 뿐이지만, 승점이 필요하다는 것은 사실"이라고 말했다.

아르벨로아 감독은 이번 시즌 리그 6경기에서 승리 없이 2무4패를 기록 중이다. 풀럼은 선덜랜드, 크리스털 팰리스, 맨유 그리고 이번 입스위치전까지 모두 후반 30분 이후 실점하는 뒷심 부족을 드러냈다.

Soccer Football - Premier League - Ipswich Town v Fulham - Portman Road Stadium, Ipswich, Britain - October 10, 2026 Ipswich Town's Abdoul Ouattara celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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아르벨로아 감독은 지난 시즌 사비 알론소 감독의 해임 이후 레알 마드리드를 짧게 이끈 적이 있다. 당시 레알 마드리드는 선수단 내 불화로 자멸했다. 리그와 유럽챔피언스리그 등 주요 대회에서 우승하지 못했다. 아르벨로아 감독의 지도력에 대해 비판의 목소리가 높았다. 그는 시즌 종료 후 레알 마드리드를 떠났다. 현재 레알 마드리드 사령탑은 조제 무리뉴다.

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Soccer Football - Premier League - Ipswich Town v Fulham - Portman Road Stadium, Ipswich, Britain - October 10, 2026 Ipswich Town's Sasa Lukic and Jaden Philogene in action with Fulham's Oscar Bobb REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 43세의 아르벨로아 감독은 선수 시절 레알 마드리드, 리버풀, 스페인 대표팀에서 뛰었다. 그는 지금 받고 있는 심적 압박에 대해 "나를 걱정한다고, 당신들은 나를 잘 모르겠지만 나는 세계 최고의 팀에서 뛰었고, 세계 최고의 팀을 감독했다"면서 "그런 압박감은 내가 어릴 때부터 내 삶의 일부였다. 축구에서는 당연한 일이다. 선수, 감독, 그리고 팀 주변의 모든 사람에게 자연스러운 현상이다. 나는 압박감이 나에게 중요하다고 생각하며 즐긴다"고 말했다.

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풀럼의 다음 일정은 17일 헐 시티와의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com