'박치기 퇴장' 벤탄쿠르, 데 제르비 오히려 "키스하며 감사 인사"…맨유와 극적 무승부, 17년 만의 '최악' 출발! 비로소 '안도'

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 또 첫승에 실패했다.

로드리고 벤탄쿠르는 '박치기'로 퇴장을 당했다. 하지만 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 '미소'를 지었다.

토트넘이 11일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6라운드에서 수적 열세에도 1대1로 비겼다.

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맨유는 후반 28분 브라이언 음뵈모의 선제골로 리드를 잡았다. 토트넘은 후반 33분 벤탄쿠르가 퇴장당했다. 벤탄쿠르의 거친 태클에 맨유 루크 쇼가 달려가 그를 밀쳤다. 격분한 벤탄쿠르가 쇼의 얼굴을 머리로 들이받았다. 다이렉트 레드카드였다.

토트넘은 패색이 짙었다. 하지만 10명이 되자 집중력이 더 빛났다. 후반 추가시간인 47분 도미닉 솔란케가 헤더로 극적인 동점골을 터뜨렸다. 토트넘은 적지에서 귀중한 승점 1점을 추가하며 3무3패(승점 3)를 기록했다.

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EPL 순위는 '강등권'인 18위다. 올 시즌 첫 승을 신고하지 못한 클럽은 토트넘, 본머스, 풀럼 세 팀이다. 맨유는 최근 리그 4경기서 3무1패의 부진 속에 1승3무2패(승점 6)로 리그 12위를 유지했다.

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데 제르비 감독은 퇴장당한 벤탄쿠르를 오히려 칭찬해 더 화제다. 그는 경기 후 기자회견에서 "로드리고에게 키스하며 감사 인사를 전했다"며 "10명이 싸우게 된 순간 우리는 오히려 더 용감하고 에너지 넘치는 경기를 펼쳤다. 오랫동안 토트넘에는 이런 끓는 피와 개성이 부족했다"고 밝혔다.

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데 제르비 감독은 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서도 벤탄쿠르의 행동이 "실수"였다고 말하면서도, 필요한 반응이었다고 감쌌다. 그는 "내가 라커룸에서 벤탄쿠르에게 키스한 이유는 이런 반응, 이런 성격이 필요하기 때문이다. 축구는 곧 성격이다. 레드카드 상황은 마음에 들었다. 지금 우리에게 필요한 건 레드카드를 받는 게 아니라, 패배를 받아들이지 못하는 태도"라고 강조했다.

토트넘이 시즌 개막 후 6경기에서 모두 승리하지 못한 것은 2008~2009시즌 이후 17년 만이다. 그러나 데 제르비 감독은 "오늘 경기는 이번 시즌 처음으로 우리가 진정한 팀이라는 것을 보여준 경기였다. 우리는 팀 동료들을 위해 뛰었고, 함께 플레이했으며, 모든 상황에서 경기에 집중했고, 팀으로 공격하고 팀으로 수비했다"고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com