"이게 퇴장이라고" 무리뉴 또 폭발→기자회견 불참…비니시우스 골 세리머니까지 했는데 VAR 레드카드, 왜?

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[스포츠조선 김성원 기자]바람 잘 날 없는 레알 마드리드다.

레알 마드리드가 11일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 베르나베우에서 열린 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라기가 8라운드에서 1대0으로 신승했다. 하지만 차마 웃을 수 없는 일전이었다.

레알 마드리드는 후반 17분 19세 유망주 얀 디오망데의 선제골로 리드를 잡았다. 그리고 교체투입된 비니시우스 주니오르가 두 번째 골을 터트렸다.

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주드 벨링엄의 패스를 오른발로 화답, 골망을 흔들었다. 그는 레알 마드리드의 엠블럼에 키스하며 기뻐했고, 조제 무리뉴 감독도 사이드라인에서 골 세리머니를 펼쳤다.

그러나 비니시우스의 골은 VAR(비디오판독)에 이은 온 필드 리뷰 끝에 노골이 선언됐다. 공격 전개 과정에서 비니시우스가 상대 미드필더인 나탕 살리바의 머리채를 잡아당긴 것이 적발돼 취소됐다.

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끝이 아니었다. 비니시우스는 결국 비신사적인 행동으로 다이렉트 레드카드를 받았다. 비니시우스는 물론 무리뉴 감독도 폭발했다. 그는 경기 후 공식기자회견에 불참하며 노골적으로 불만을 표출했다.

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스페인 축구기자인 엘리자베스 콘웨이는 영국 'BBC'를 통해 "무리뉴 감독이 부임 이후 처음으로 경기 후 기자회견에 불참했다는 것이 특이한 점이다. 기자들은 하염없이 기다렸지만 문은 끝내 열리지 않았다"며 "대신, 그가 무슨 말을 하든 징계가 우려돼 인터뷰에 응하지 않을 것이라는 소문이 빠르게 퍼졌다. 무리뉴 감독은 경기 내내 심판 판정에 대한 불만을 드러냈다. 그는 옐로 카드를 받았고, 여러 차례 감정이 폭발할 뻔해 스태프들에게 제지당했다"고 설명했다.

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그리고 "그 모든 혼란 속에서도 한 가지는 분명했다. 무리뉴 감독의 선수들은 엄청나게 실망스러운 경기력을 보여줬다. 심판 판정을 둘러싼 논란에도 불구하고, 그들은 우승에 진지하게 도전할 만한 실력을 갖춘 팀이라는 인상을 거의 주지 못했다. 만약 당신이 바르셀로나였다면, 지금 목격한 광경에 조금도 위협을 느끼지 않았을 것"이라고 덧붙였다.

레알 마드리드는 승점 18점(6승2패)을 기록했다. 바르셀로나(승점 24·8승), 아틀레티코 마드리드(승점 19·6승1무1패)에 이어 3위에 위치했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com