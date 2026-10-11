[오피셜]'갈등'→'리더십 소멸 위기' 대한민국 캡틴 손흥민, LA FC 사비 타마리트 체제 선발 출격

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기에 나선 손흥민의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 선발로 그라운드를 밟는다.

사비 타마리트 임시 감독이 이끄는 LA FC는 11일(이하 한국시각) 밴쿠버 화이트캡스와 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 2026년 미국메이저리그사커(MLS) 홈 경기를 치른다.

LA FC는 9~10월 A매치 기간 큰 변화를 겪었다. 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 타마리트 감독에게 임시로 지휘봉을 맡겼다. LA FC는 현재 MLS에서 11승8무9패(승점 41)로 서부 콘퍼런스 6위에 머물러 있다. 구단에 따르면 스페인 출신 타마리트 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 프리메라리가, 아르헨티나 1부 리그 등에서 20년 넘게 엘리트 지도자 경력을 쌓아왔다. 올해 1월 LA FC 코치진에 합류했다. 존 토링턴 LA FC 축구 운영 부문 회장은 "타마리트 감독은 우리 선수들의 강점과 현재 팀에 필요한 것이 무엇인지 명확하게 이해하고 있다. 우리는 그와 코치진이 팀의 최고 모습을 끌어낼 거라고 전적으로 믿는다. 우리의 기준과 목표에는 변함이 없으며, 2026시즌을 강하게 마무리하기 위해 모든 것을 쏟아부을 것"이라고 했다.

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사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

타마리트 감독 체제의 첫 라인업이 공개됐다. LA FC는 4-2-3-1 전술을 활용한다. 드니 부앙가가 공격을 이끈다. 중원엔 제이콥 샤펠버그, 손흥민, 아르민도 지프가 자리한다. 수비형 미드필더로 마티외 슈아니에르와 세르히오 바스케스가 출격한다. 수비는 예브헨 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 담당한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한편, 손흥민은 9~10월 A매치 기간 태극마크를 달고 151번째 경기에서 59호 득점포를 가동했다. 그는 '레전드' 차범근 전 대표팀 감독(136경기 58골)을 제치고 A매치 한국인 남자 최다 골 기록을 새로 썼다. 다만, 그는 1996년생 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케) 등 이른바 '96즈'와 갈등을 빚으며 논란을 야기했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com