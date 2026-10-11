'금발 맨번→삭발' 5골 득점 공동 선두 '바이킹' 엘링 홀란, 헤어스타일 대변신 이유 공개했다..'즐라탄은 자르지 말라고 했는데 아버지 조언 따랐다'

epa13186356 Erling Haaland of Manchester City in action during the English Premier League match Manchester City against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 23 August 2026. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Wales v Norway - Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales, Britain - October 1, 2026 Norway's Erling Haaland looks dejected after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra/File Photo

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland and teammates warm up ahead of the English FA Community Shield football match between Arsenal and Manchester City at The Principaliy Stadium, in Cardiff, south Wales on August 16, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"사람들이 길거리에서 예전만큼 나를 알아보지 않는다. 이게 좋다."

노르웨이 국가대표 공격수이지 맨체스터 시티의 '득점 머신' 엘링 홀란이 최근 변화를 준 자신의 헤어스타일에 대한 뒷얘기를 들려주었다.

그는 지난달 자신의 트레이드 마크와 같았던 긴 금발을 싹둑 잘라 변신했다. 거의 삭발에 가깝게 밀어버렸고, 벌써 머리카락이 제법 자랐다.

Advertisement

그는 최근 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "길거리에서 예전만큼 사람들이 알아보지 않는다. 이제 아름다운 금발 머리가 아니다. 변화가 생겼고, 이게 마음에 든다"라며 "어느 정도 화제가 될 것은 예상했지만, 전 세계가 새 헤어스타일을 주목할 줄은 몰랐다. 재미있다"고 말했다.

오랜 기간 그는 긴 금발 머리와 머리를 묶은 '맨번' 스타일을 유지했다. 홀란은 이전에 전 스웨덴 국가대표 스트라이커인 즐라탄 이브라히모비치가 그의 힘은 머리카락에서 나온다며 절대 머리를 자르지 말라고 조언했다고 농담조로 에피소드를 말한 적이 있다.

Norway's Erling Haaland, right, embraces Norway's Martin Odegaard after the UEFA Nations League soccer match between Wales and Norway in Cardiff, Wales, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)

Manchester City's Erling Haaland, left, and Arsenal's Cristhian Mosquera challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)

Advertisement

그런데 그는 이번 프리미어리그 시즌 개막에 맞춰 머리카락를 짧게 자르는 큰 변화를 주었다. 이로 인해 길거리에서 팬들이 자신을 알아보는 일이 훨씬 줄었다. 그는 인터뷰에서 그의 아버지이자 전직 축구 선수인 알프잉게 홀란이 공격수가 맨번 스타일을 하는 것을 좋지 않고, 그 헤어스타일을 유지하고 싶다면 실력으로 입증해야 한다고 말했다고 밝혔다. 홀란은 결과적으로 즐라탄이 아닌 아버지의 조언을 따랐다. 홀란은 아스널과의 커뮤니티 실드에서 0대3 완패를 이후 제법 충격을 받은 모양이다. 허무하게 무너진 후 리그 개막을 앞두고 변신했다.

Advertisement

홀란은 이번 시즌 리그 5골로 주앙 페드로(첼시)와 함께 득점 공동 선수다. 홀란은 12일 리버풀과의 리그 원정 경기에서 리그 6호골에 도전한다. 11일 오전 11시 현재, 맨시티는 5전 전승(승점 15)으로 리그 선두를 달리고 있다. 한 경기를 더 치른 아스널(5승1패)와 승점이 같지만 골득실차에서 앞서 선두다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com