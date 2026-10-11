'선수단에 무슨 짓을 한거야' 3연승→10득점-무실점 브라이턴 33세 휘르첼러 감독의 '미친' 지도력, '시즌 초반 망한' 맨유 토트넘이 탐낼 만하다

Brighton's German head coach Fabian Hurzeler applauds the fans following the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Arsenal at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on September 19, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Brighton & Hove Albion - Stadium of Light, Sunderland, Britain - October 10, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler hands ball to Pascal Gross REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]이번 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그 초반, 가장 주목을 받는 클럽과 지도자는 브라이턴의 파비안 휘르첼러 감독이다. 독일 출신의 젊은 사령탑은 브라이턴의 경기력을 최대치로 끌어올려 놓았다. 현재 리그 순위는 맨체스터 시티, 아스널(이상 승점 15)에 이은 3위. 브라이턴은 6경기서 4승1무1패(승점 3)다. 1년 예산 규모에서 브라이턴은 맨시티, 아스널과는 비교 자체가 안 된다. 따라서 브라이턴과 휘르첼러 감독에 대한 찬사가 쏟아지고 있다. 왜 성적 부진에 시달리는 맨체스터 유나이티드, 토트넘 등의 빅클럽들이 휘르첼러를 차기 사령탑 후보 리스트에 올려놓고 주시하고 있는 지 직전 선덜랜드전에서도 여실히 드러났다.

휘르첼러 감독은 10일(한국시각) 영국 선덜랜드 스타디움 오브 라이트에서 열린 선덜랜드와의 2026~2027시즌프리미어리그 6라운드 원정경기에서 2대0 승리한 후, 브라이턴 선수들의 단합력과 투혼을 칭찬했다. 브라이턴은 1-0으로 앞선 상황, 퇴장으로 인한 수적 열세에서도 실점없이 막았고, 오히려 경기 종료 직전 쐐기골까지 박는 놀라운 집중력을 발휘했다.

Brighton's Algerian defender #03 Jaouen Hadjam (L) celebrates scoring the team's second goal with Brighton's French midfielder #10 Georginio Rutter during the English Premier League football match between Sunderland and Brighton and Hove Albion at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on October 10, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

브라이턴은 후반 8분, 막심 더 카위퍼르의 결승골과 후반 추가시간 3분 터진 우엔 하잠의 추가골로 승리했다. 특히 후반 12분, 파스칼 스트라위크의 퇴장에도 불구하고, 브라이턴은 마지막 30분 동안 10명의 선수로 실점없이 버텼다. 그들은 직전 EPL 디펜딩 챔피언 아스널을 제압했다. 8년 만에 처음으로 프리미어리그 3연승을 기록했다. 코번트리(5대0), 아스널(3대0) 그리고 선덜랜드까지 물리쳤다. 3경기서 총 10득점-무실점이다.

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Referee Thomas Bramall shows a red card to Brighton's Dutch defender #04 Pascal Struijk during the English Premier League football match between Sunderland and Brighton and Hove Albion at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on October 10, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

휘르첼러 감독은 구단 공식 채널을 통해 "선수들을 칭찬해야 한다. 아스널전과는 다른 경기 흐름이 펼쳐졌다. 우리는 서로 다른 역경에 직면했지만, 선수들이 정말 잘 대응했다"라며 "하나의 팀으로 정말 수비를 잘했다. 레드카드를 받은 이후에도 매우 뛰어난 수비 마인드셋을 보여주었다. 게다가 교체 출전한 선수들이 좋은 활약을 펼쳐주었다"라며 "우리는 놀라운 단합력을 보여주었고, 충분히 승리할 자격이 있다. 선수들은 정말 단단히 뭉쳐 있으며, 아무리 힘들더라도 역경에 맞서 싸울 수 있다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Brighton & Hove Albion - Stadium of Light, Sunderland, Britain - October 10, 2026 Sunderland's Granit Xhaka reacts Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

독일 장크트파울리에서 인상적인 지도력을 보인 휘르첼러 감독은 2024년 여름, 브라이턴 지휘봉을 잡은 후 이번 시즌이 세번째 시즌이다. 그는 1993년생으로 미국 태생이며 국적은 독일이다. 만 33세로 젊은 사령탑 중 선두 주자다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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