'1위 굳히기' 나서는 수원, 안산전 베스트11 공개...루이스-페신 투톱 가동+'전역' 김주찬 '대기'[현장 라인업]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]루이스와 페신이 최전방에 선다.

수원 삼성은 11일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 안산 그리너스와 '하나은행 K리그2 2026' 28라운드를 치른다. 수원은 승점 53점으로 1위, 안산은 승점 22점으로 15위에 자리해 있다.

수원은 개막 후 최고의 흐름이다. 천안시티전 승리를 시작으로 4연승을 달리고 있다. 지난 경기에는 우승을 두고 다투던 서울 이랜드까지 잡았다. 4경기에서 8골을 넣는 동안 단 1골만 내주며 완벽한 밸런스를 자랑했다. 수원은 승격의 7부 능선을 넘었다.

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A매치 브레이크에 리그 휴식일까지 넉넉한 방학을 마친 수원은 베스트 전력으로 경기에 나선다.

4-4-2 카드를 꺼낸 수원은 루이스와 페신이 전방을 책임진다. 좌우에는 르본과 강성진이 선다. 중원은 김민우와 정효연이 포진한다. 포백은 이상민-한현서-고종현-이건희가 꾸린다. 골키퍼 장갑은 아시안게임에서 금메달을 따고 돌아온 김준홍이 낀다.

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벤치에는 군복무를 마치고 돌아온 김주찬이 포함됐다. 두비츠카스, 김성주 강현묵 박현빈 홍정호 이준재 모경빈 김민준 등이 벤치에서 출발한다.

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최문식 감독이 이끄는 안산은 최근 부진하다. 최근 5경기에서 1승4패에 머물러 있다. 4패 중 3패가 역전패였다. 안산은 직전 맞대결에서 수원을 잡는 이변을 연출한 바 있다. 기분 좋은 기억을 재연하고 싶어 한다.

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안산은 말론, 임지민, 마촙, 장현수, 리마, 박규민, 김정현, 이효준, 조지훈, 연응빈, 이승빈이 선발로 나선다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com