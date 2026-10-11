'충격' 이강인 저격할 때는 사진까지 들고오더니...무리뉴, 돌발 기자회견 불참! "실망적인 경기력, 판정 불만 징계 받을까봐 안 나와"

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[스포츠조선 이현석 기자]조세 무리뉴 감독이 이번에는 자리를 피했다.

영국의 BBC는 11일(한국시각) '무리뉴는 왜 침묵했을까'라며 무리뉴 감독의 기자회견 불참을 조명했다.

레알 마드리드는 11일 스페인 마드리드의 에스타디오 베르나베우에서 열린 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 8라운드에서 1대으로 승리했다.

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레알은 후반 17분 터진 얀 디오망데의 선제골로 리드를 잡았다. 답답했던 경기 흐름에 숨통이 트였다. 하지만 문제도 터졌다. 후반 중반 터진 비니시우스 주니오르의 추가골은 비디오 판독(VAR)에 이은 온 필드 리뷰 결과 노골이 선언됐다. 공격 전개 과정에서 비니시우스가 나탕 살리바의 머리채를 잡아당긴 것도 적발됐고, 이후 비니시우스는 다이렉트 레드카드를 받으며 퇴장당했다.

무리뉴는 이후 기자회견에 불참했다. BBC는 '무리뉴 감독은 레알 부임 후 처음으로 경기 후 기자회견에 불참했다. 기자들이 하염없이 기다렸지만, 문은 열리지 않았다. 무리뉴는 자신이 무슨 말을 하든 징계가 우려되어 기자회견에 참석하지 않았다는 소문이 빠르게 퍼졌다'고 밝혔다.

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이어 '다만 한 가지 확실한 것은 무리뉴 감독의 선수들이 엄청나게 실망스러운 경기력을 보여줬다는 점이다. 심판 판정 논란에도 불구하고 선수들은 우승에 진지하게 도전할 만한 실력을 갖춘 팀이라는 모습을 거의 보여주지 못했다'고 덧붙였다.

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한편 무리뉴 감독은 마찬가지로 판정에 불만이 있었던 아틀레티코 마드리드와의 경기 후에는 직접 이강인의 반칙 장면을 프린트해 기자회견에 등장하기도 했다. 당시에는 페데리코 발베르데를 향한 이강인의 태클이 퇴장이라는 것을 강하게 주장하며 판정 불만을 쏟아냈다. 하지만 이날은 판정 불만을 표하지도 않은 채 기자회견에 참석하지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com