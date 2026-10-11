독설가라도 징계는 무서웠나…승리에도 기자회견 패싱한 무리뉴, 대체 왜

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 레알 마드리드의 조제 무리뉴 감독이 승리에도 기자회견을 패싱해 화제다.

레알 마드리드는 11일(한국시각) 홈구장 에스타디오 산티아고 베르나베우에서 가진 비야레알과의 2026~2027 라리가 8라운드에서 1대0으로 이겼다. 후반 18분 터진 얀 디오망데의 득점이 결승골이 됐다. A매치 휴식기 전 아틀레티코 마드리드에 1대2로 패했던 레알 마드리드는 이 승리로 반등에 성공했다.

그런데 무리뉴 감독은 경기 후 기자회견에 모습을 드러내지 않았다. 스페인 일간지 마르카는 '무리뉴 감독은 경기 후 기자회견에 나서지 않겠다는 뜻을 드러냈고, 이를 실행했다'고 전했다.

Advertisement

판정 불만이 이유였다. 레알 마드리드가 1-0으로 앞서고 있던 후반 26분 비니시우스 주니오르가 추가골을 터뜨렸다. 하지만 VAR 결과 비니시우스가 센터서클 부근에서 볼을 소유하는 과정에서 비야레알의 네이선 살리바의 머리를 쥐어 뜯는 행위를 한 것으로 드러나면서 득점이 취소됐다. 비니시우스는 곧바로 퇴장 처분을 받았다. 무리뉴 감독과 레알 마드리드 코치진이 항의했으나 판정은 번복되지 않았다.

마르카는 '무리뉴 감독은 경기 후 40분이 지나도록 기자회견실에 모습을 드러내지 않았다'며 '무리뉴 감독은 이날 경기 내내 주심 판정에 불만을 드러냈다. (기자회견 불참은) 심판 관련 발언을 했다가 출전정지 처분을 받을 것을 우려한 것으로 보인다'고 전했다.

Advertisement

무리뉴 감독은 평소 거침없는 발언을 즐기는 독설가다. 심판 판정에 대해 거론해 논란을 일으킨 것은 어제 오늘의 일이 아니다. 하지만 레알 마드리드가 오는 25일 FC바르셀로나와 '엘클라시코'를 앞둔 상황에서 감정을 스스로 자제하는 모습이다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com