'빅 찬스 미스 1회'→'평점 6.9 하위권' 손흥민 침묵 LA FC, '수적 열세' 밴쿠버와 1-1 가까스로 무승부

Los Angeles Football Club forward Son Heung-Min, right, shoots past Vancouver Whitecaps FC defender Edier Ocampo during the first half of an MLS soccer match in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) shoots during the first half of an MLS soccer match against the Vancouver Whitecaps in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 좋은 기회를 연달아 놓치며 고개를 숙였다.

사비 타마리트 임시 감독이 이끄는 LA FC는 11일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국메이저리그사커(MLS) 홈 경기에서 1대1로 비겼다. 손흥민은 이날 중앙 미드필더로 나서 풀타임 소화했다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 손흥민은 터치 44회, 슈팅 정확도 100%(2/2), 빅 찬스 미스 1회, 드리블 성공 0%(0/4) 등을 기록했다. 평점 6.9점에 그쳤다. LA FC 선발 중 밑에서 3번째였다.

LA FC는 9~10월 A매치 기간 큰 변화를 겪었다. 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 타마리트 감독에게 임시로 지휘봉을 맡겼다. LA FC는 현재 MLS에서 11승8무9패(승점 41)로 서부 콘퍼런스 6위에 머물러 있다. 반전이 절실한 상황. 반면, 밴쿠버는 15승5무7패를 기록하며 1위를 달리고 있다. 두 팀은 지난 8월 시즌 첫 대결을 펼쳤는데, 당시 1대1로 비겼다. LA FC에선 손흥민, 밴쿠버에선 토마스 뮐러가 각각 '골 맛'을 봤다.

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사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

LA FC는 4-2-3-1 포메이션을 들고나왔다. 드니 부앙가가 원톱으로 나섰다. 제이콥 샤펠버그, 손흥민, 아르민도 시브가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 마티외 슈아니에르와 세르히오 바스케스가 발을 맞췄다. 수비는 예브헨 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 세르히 팔렌시아가 담당했다. 골문은 우고 요리스가 지켰다.

밴쿠버도 4-2-3-1 전술이었다. 브라이언 화이트가 공격을 이끌었다. 2선엔 야달리 디아비, 라이언 골드, 엠마누엘 사비가 자리했다. 더블 볼란치로 올리버 라라즈와 안드레스 쿠바스가 투입됐다. 포백엔 테이트 존슨, 랄프 프리소, 트리스탄 블랙몬, 에디에르 오캄포가 위치했다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 착용했다.

Vancouver Whitecaps FC defender Tristan Blackmon (33) reacts after receiving a red card from referee Guido Gonzales during the first half of an MLS soccer match against the Los Angeles Football Club in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

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킥오프 불과 6분 만에 대형 변수가 발생했다. LA FC 역습 상황에서 샤펠버그가 블랙몬의 거친 태클에 쓰러졌다. 심판은 곧바로 블랙몬을 향해 레드카드를 꺼내들었다. LA FC는 매우 이른 시간 수적 우위를 점했다. 여기에 프리킥 기회까지 얻어냈다. 손흥민이 키커로 나섰지만, 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 다급해진 밴쿠버는 전반 10분 사비를 빼고 마티아스 라보르다를 넣어 수비를 강화했다.

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LA FC는 연달아 슈팅을 시도하며 상대 골망을 노렸지만, 쉽게 열지 못했다. 오히려 전반 43분 상대에 선제골을 내줬다. 밴쿠버는 라라즈가 최전방으로 올라와 헤더를 시도했다. 요리스의 선방에 한 차례 막혔지만, 라라즈는 튕겨나온 공을 잡아 재차 슈팅으로 득점했다. LA FC가 0-1로 밀린 채 전반을 마쳤다.

Los Angeles Football Club forward Son Heung-Min, top, and Vancouver Whitecaps FC midfielder Andres Cubas (20) vie for the ball during the first half of an MLS soccer match in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

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후반 시작과 동시에 LA FC가 교체 카드를 꺼내들었다. 슈아니에르 대신 이고르 제주스를 투입했다. 분위기를 바꾼 LA FC는 곧바로 득점포를 가동했다. 오른 측면에서 팔렌시아가 올린 크로스를 부앙가가 헤더골로 완성했다. 부앙가는 밴쿠버를 상대로 16경기에서 무려 10번째 득점을 완성했다. 분위기를 탄 LA FC는 후반 8분 동일 패턴으로 다시 한번 부앙가의 득점을 만들었다. 하지만 오프사이드로 판정, 득점 취소됐다. 밴쿠버도 반격에 나섰지만, 마무리가 되지 않았다.

LA FC는 후반 18분 샤펠버그 대신 레오 발타를 투입했다. 발타의 LA FC 데뷔전이었다. 소강상태에 빠져들었던 경기는 후반 28분 뜨거워졌다. 그 중심엔 손흥민이 있었다. 역습 상황에서 상대 왼쪽 측면을 파고 들었다. 상대와의 경합 과정에서 넘어지며 페널티킥 의혹이 있었지만, 심판은 정상적인 움직임으로 판단했다. LA FC가 공격의 강도를 높였다. 교체 카드를 연달아 활용하며 결승골을 향해 달렸다. 하지만 LA FC는 기대했던 득점 없이 경기를 마쳤다. 승점 1점에 만족해야 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com