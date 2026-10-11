대충격! 아시안컵 앞둔 사우디, 수도 공항 미사일 피격…대회 정상 개최 가능?

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 사우디아라비아에서 열릴 2027 아시안컵을 향한 우려가 높아지고 있다.

BBC 등 주요 매체들은 11일(한국시각) 사우디 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 미사일 피격으로 최소 121명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다고 전했다. 이로 인해 킹 칼리드 국제공항 활주로가 폐쇄돼 이착륙이 전면 중단됐다.

공격은 예멘 후티반군이 주도했다. 이들은 최근 사우디 영공 전체를 군사작전 대상으로 선포한 가운데, 아람코 정유시설, 공군 기지들을 공습한 데 이어 민간공항까지 타격했다. 사우디는 킹 칼리드 국제공항 공습 뒤 예멘 내 후티 군사 시설 130여개에 대해 보복 공격을 감행했다고 밝혔다.

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분쟁은 확대될 조짐이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "(후티반군의 사우디) 공격 소식을 접했으며, 곧 결정이 내릴 것"이라며 개입 가능성을 시사했다. 미국-이란 전쟁이 좀처럼 소강 국면에 접어들지 않는 가운데, 사우디까지 전선이 확대될 경우 중동 정세 전체가 흔들릴 것이라는 우려가 이어지고 있다.

사우디는 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 리야드와 제다에서 아시안컵을 개최한다. 리야드에는 개막전과 결승전이 열릴 킹 파드 스포츠 시티 스타디움을 비롯해 킹 사우드 유니버시티 스타디움, 킹덤 아레나, 이맘 무함마드 이븐 사우드 유니버시티 스타디움, 알 샤바브 스타디움 등 대회가 개최될 8개 경기장 중 5곳이 몰려 있다. 아랍에미리트(UAE), 베트남, 예멘과 함께 E조에 속한 한국은 내년 1월 15일과 20일 리야드에서 베트남, UAE와 맞대결을 앞두고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com