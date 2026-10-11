'더블→파이널B 추락 걱정', 어쩌다 전북 현대는 한 시즌 만에 이렇게 됐나

전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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2025시즌 '더블'을 달성했던 전북 현대가 '하나은행 K리그1 2026' 스플릿까지 두 경기를 남기고 파이널B 추락을 걱정해야 하는 처지에 놓였다. 정규리그 우승 타이틀 방어는 이미 물 건너갔고, 코리아컵(구 FA컵)에선 서산시민(K3)에 충격적인 패배를 당해 조기 탈락했다. 지난 2월, 대전하나시티즌을 제압하고 들어올린 '슈퍼컵' 트로피 말고는 올해 전북 구단이 거둔 업적이 눈을 씻고 찾아봐도 없다.

전북은 승점 44점(11승11무9패)으로 5위다. 구단 경영진 발등에 불이 떨어졌다. 최근 리그 4경기에서 2무2패로 나쁜 흐름이 이어졌다. 지난 9일 대전과의 원정에서 티아고의 선제골에도 1대2 역전패했다. 스플릿 분기점까지 제주, 안양전을 남겨두고 있는데 지금의 전북 경기력으론 최소 6위를 장담할 수도 없다. 6위 대전(승점 43), 7위 인천(승점 42)과의 승점 차가 한 경기 결과에 따라 얼마든지 뒤집어질 수 있다.

프로의 세계는 결과로 평가받는다. 거스 포옛 감독이 1년 만에 우승 트로피 두 개를 안겨주고 떠났고, 전북 팬들의 눈높이는 올라갔다. 지휘봉을 넘겨받은 정정용 감독은 빅클럽에서 이름값이 높은 선수들을 이끌고 좋은 성적 낸 적이 없다. 그는 북중미월드컵 이후 본격적인 순위 레이스에서 팀 성적을 챙기지 못했다. 깨진 공수 밸런스와 골결정력 부족 등의 문제점은 시간이 지나도 개선하지 못했다. 그는 지난 8월 인천전(1대1 무) 후 "나에게 문제가 있다"고 인정했다.

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전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

게다가 전북 경영진은 이번 시즌을 앞두고 선수단에 큰 변화를 주었다. 이유와 명분은 있었다. 팀 체질 개선을 노렸지만, 송민규 홍정호 박진섭 같은 우승 주역들을 떠나보내고 새롭게 영입한 김승섭 박지수 모따(임대) 등은 기대치에 한참 모자랐다.

전북 구단 수뇌부는 정정용 감독의 후임자 물색에 들어갔다. 구단은 지난 며칠 사이에 급속도로 확산된 '벤투 감독 접촉설'에 대해 공식 입장을 내지 않고 있다. 시점이 애매하기 때문이다. 전북은 올해 12경기가 남았다. K리그 7경기와 아시아챔피언스리그 엘리트 5경기다.

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전북 소식에 정통한 K리그 한 관계자는 "전북이 지금 상황에서 정 감독 다음 후보들을 접촉하지 않는 게 더 이상한 거 아닌가"라며 "이미 내외국인 후보들을 두루 검토했고, 접촉한 후보 중 한 명이 벤투일 것"이라고 말했다. 대한민국 국가대표팀 감독을 지낸 벤투는 전북만이 아닌 중동과 유럽 클럽들의 몇 가지 제안을 받고 고민 중인 것으로 알려졌다.

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전북 구단도 벤투만이 아닌 B안, C안을 갖고 있다고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com