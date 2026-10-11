시메오네 '오피셜' 폭탄 발언, 이강인은 문제가 없다..."강인 앞세워서 계속 상대 압박" 모레노호 경기력 비판 정면 충돌

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독은 기용 방식도 평가도 달랐다.

아틀레티코 마드리드는 11일(한국시각) 스페인 비토리아 가스테이스의 에스타디오 데 멘디소로사에서 열린 데포르티보 알라베스와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 8라운드 경기에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 아틀레티코(승점 19)는 선두 바르셀로나(승점 24)를 쫓으며 2위에 올랐다.

아틀레티코는 이날 경기 일부 로테이션을 가동했다. A매치 휴식기에 따른 여파였다. 그중 한 명이 이강인이었다. 이강인은 앞서 9~10월 A매치 기간 한국 대표팀에 합류해 경기를 소화했다. 다만 마지막 경기였던 우즈베키스탄전은 단 45분 출전에 그쳤는데, 이유는 부상이었다. 고질적인 발목 부상이 있었던 이강인은 로베르트 모레노 임시 감독의 배려를 받아 전반만 소화했다. 이강인도 직접 "첫 경기도 그렇고 마지막 경기도 배려해주셔서 감사한 마음이 크다. 오래된 부상이다. 잘 관리하면서 해야 할 것 같다"고 했다.

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이강인은 1라운드 말라가전 이후 처음으로 교체로 출전했지만, 이날 경기 팀 승리에 일조하며 복귀를 기분 좋게 알렸다. 스페인의 마르카는 '이강인은 후반에 출전해 특유의 적극적인 움직임으로 연계에 가담해 오른쪽에 활력을 불어넣었다. 이는 휴식기 동안 요구된 사항을 충실히 이행한 결과였다'고 평가했다.

시메오네 감독도 마찬가지였다. 시메오네는 이날 경기를 평가하며 "후반에 상대 수비가 조직적으로 매우 견고했다. 우리는 경기를 진행하며, 알렉스 바에나, 이강인, 줄리아노 시메오니, 알렉산다르 쇠를로트, 훌리안 알바레스를 활용해 계속 압박했다"며 "한 명이 줄어든 상황이 쉬워보일 수 있으나, 상대가 더 집중하게 되어 우리가 공간을 찾아야 했다. 가능한 모든 방법으로 공간을 찾았고, 골이 모든 것을 말해줬다"고 설명했다.

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시메오네는 특히 이강인이 뛴 후반 경기력을 칭찬했다. 그는 "후반전처럼 계속해서 좋은 경기력을 유지해야 한다. 선수들은 최대한 잘 관리해서 팀에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 해야 한다"고 평가했다.

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이런 평가는 9~10월 A매치 기간 이강인이 보여준 퍼포먼스와 평가와는 완전히 다르다. 이강인은 이번 A매치 기간 아틀레티코와 마찬가지로 대표팀에서도 4-4-2의 우측 윙어를 소화했다. 다만 활약이 미미했다. 소속팀에서의 역할과 완전히 달랐고, 수비에 치중하거나, 공격 시 고립되기 일수였다. 모레노 감독은 이강인을 '최적'의 자리에 기용한다고 했지만, 자리만 같을 뿐 역할은 전혀 어울리지 않는 모습이었다.

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곧바로 시메오네 감독의 4-4-2의 적응해 활약하는 이강인을 고려하면 기량 문제라고 치부하기는 어렵다. 이강인이 뛴 후반 경기력을 칭찬한 시메오네처럼, 이강인을 비롯한 선수들을 활용할 적절한 전술이 필요할 수밖에 없을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com