미쳤다! 루이스, 타가트 이후 6년만의 해트트릭...수원, 안산에 4-1 대승 '5연승+선두 질주'[현장 리뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 선두를 굳게 지켰다.

수원은 11일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 안산 그리너스와 '하나은행 K리그2 2026' 28라운드 홈경기에서 루이스의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거뒀다. 5연승을 질주한 수원은 승점 56점으로 2위 수원FC(승점 51)에 승점 5점차로 앞선 선두를 지켰다. 안산은 3연패로 16위에 머물렀다.

4-4-2 카드를 꺼낸 수원은 루이스와 페신이 전방을 책임졌다. 좌우에는 르본과 강성진이 섰다. 중원은 김민우와 정효연이 포진했다. 포백은 이상민-한현서-고종현-이건희가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 아시안게임에서 금메달을 따고 돌아온 김준홍이 꼈다.

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벤치에는 군복무를 마치고 돌아온 김주찬이 포함됐다. 두비츠카스, 김성주 강현묵 박현빈 홍정호 이준재 모경빈 김민준 등이 벤치에서 출발했다.

안산은 말론, 임지민, 마촙, 장현수, 리마, 박규민, 김정현, 이효준, 조지훈, 연응빈, 이승빈이 선발로 나섰다.

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안산이 시작하자마자 기회를 만들었다. 절묘한 빌드업으로 압박을 빠져나온 후 리마가 왼쪽으로 빠져나가는 마촙을 향해 스루패스를 넣었다. 마촙은 중앙을 파고들며 강력한 오른발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 넘어갔다.

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곧바로 반격한 수원이 골을 만들었다. 루이스였다. 김민우가 후방에서 뒷공간으로 빠져들어가던 루이스를 향해 기가 막힌 롱패스를 찔렀다. 루이스가 가슴으로 받아 골키퍼와 맞선 상황에서 침착하게 마무리했다. 골키퍼 맞고 그대로 골라인을 넘었다.

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안산이 반격했다. 7분 말론이 아크 정면에서 중거리 슈팅을 시도했다. 김준홍 골키퍼가 막았다. 이 과정에서 연응빈이 머리가 찢어지는 부상을 당했다. 12분 수원의 강성진이 먼거리서 왼발 슈팅을 때렸다. 크로스바를 벗어났다.

16분 강성진이 또 한번 위협적인 슈팅을 때렸지만, 앞선 과정에서 루이스가 오프사이드였다. 17분과 18분 리마와 말론이 연이어 중거리 슈팅을 시도했지만, 모두 골대까지 가지 않았다.

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25분 수원이 추가골 기회를 만들었다. 이상민이 왼쪽에서 오버래핑 하며 박스 안에 있던 르본에게 연결했다. 르본이 잡아 돌파하는 과정에서 발을 뻗은 김정현에 걸려 넘어졌다. 눈 앞에서 보고 있던 주심은 페널티킥을 선언했다. 루이스가 키커로 나섰다. 왼쪽으로 찬 볼을 이승빈 골키퍼가 막아냈다. 하지만 맞고 나온 볼을 재차 왼발로 밀어넣었다.

29분 안산이 수비에 변화를 줬다. 이효준을 빼고 하츠젤을 넣었다. 수원의 공세가 계속됐다. 왼쪽 공격이 살아나며 기회를 노렸지만 마무리 패스가 아쉬웠다. 40분 강성진이 왼쪽에서 넘어온 볼을 슈팅으로 연결했지만 수비 맞고 나왔다.

안산이 반격했다. 42분 말론이 박스 오른쪽에서 날카로운 왼발 슈팅을 시도했다. 김준홍 골키퍼의 선방에 막혔다. 43분 수원이 유효슈팅을 만들었다. 왼쪽에서 르본이 올린 크로스를 수비가 머리로 걷어냈다. 아크 정면에서 김민우가 지체없이 발리 슈팅으로 연결했다. 골키퍼 정면이었다.

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44분 수원의 파상 공세가 이어졌다. 페신, 정호연, 루이스 등이 총공세에 나섰지만, 안산 수비의 육탄방어에 걸렸다. 결국 전반은 수원의 2-0 리드로 마무리됐다.

후반에도 수원의 공세는 계속됐다. 후반 5분 김민우가 아크 정면에서 오른발로 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 11분 루이스가 해트트릭 기회를 잡았다. 후방에서 넘어온 볼을 루이스가 몸싸움에서 승리하며 골키퍼와 맞서는 기회를 만들었다. 오른발 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다.

루이스는 기어코 해트트릭을 기록했다. 이어진 코너킥에서 정호연의 킥이 골키퍼를 넘어갔고, 루이스가 헤더로 득점에 성공했다. 시즌 15번째 골을 터뜨린 루이스는 단숨에 K리그2 득점 선두로 뛰어올랐다. 수원 이적 후 5번째 골이었다. 2020년 슈퍼매치에서 타가트 이후 수원 선수로는 6년만에 기록한 해트트릭이었다.

16분에는 수원이 한 골을 더 넣었다. 르본이 왼쪽을 빠르게 돌파하며 컷백을 시도했다. 연응빈이 발을 뻗어 막으려고 한 볼은 그대로 안산 골문으로 향했다. 자책골이었다.

18분 안산이 반격했다. 마촙과 리마가 콤비 플레이로 득점을 노렸지만, 리마가 슈팅하기 전 수원 수비가 막아냈다. 20분 양 팀이 변화를 줬다. 수원의 김주찬 강현묵 이준재가 들어갔다. 루이스, 르본, 이상민이 빠졌다. 김주찬의 전역 복귀전이었다. 안산도 강동현, 류승완을 넣고 임지민, 말론을 뺐다.

23분 안산이 반격했다. 김정현이 오른쪽에서 올린 날카로운 왼발 크로스가 파고들던 강동현에 향했다. 강동현이 머리로 떨궈준 볼을 류승완이 밀어넣으며 한골을 만회했다.

수원이 31분 변화를 줬다. 강성진을 빼고 박현빈을 넣었다. 안산도 선수를 바꿨다. 김정현과 마촙을 빼고 정현우와 김인성을 투입했다. 수원은 34분 김민우 대신 두비치카스까지 넣었다. 수원은 이후에도 여러차례 기회를 만들어냈다. 하지만 슈팅이 아쉽게 골대를 넘어갔다.

44분 강현묵의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 46분에는 두비츠카스의 컷백이 공격에 가담한 고종현에게 연결됐지만, 슈팅은 골대를 벗어났다. 49분에는 문전에서 세밀한 패스에 이어 파고든 강현묵이 오른발 슈팅까지 때렸지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com