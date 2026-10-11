'북런던 탈출→대성공' '토트넘 욕받이'→'진정한 지휘관' 180도 달라진 아틀레티코 센터백 로메로, 헤더 결승골! 알라베스 2-1 격파..'라리가 4연승, 토트넘 개막 후 무승'

Atletico Madrid's Argentine forward #21 Cristian Romero celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Deportivo Alaves v Atletico Madrid - Estadio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Spain - October 10, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero scores their second goal REUTERS/Vincent West

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"마치 진정한 지휘관처럼 항상 완벽한 위치를 선점한다."

올해 여름, 토트넘을 떠나 이강인의 아틀레티코 마드리드에 새롭게 정착한 아르헨티나 국가대표 센터백 크리스티안 로메로가 견고한 수비와 헤더 결승골로 팀 승리를 이끌었다.

스페인 매체 마르카는 로메로에게 평점 9점과 함께 높은 평가를 했다. '그의 존재만으로도 수비진은 굉장한 안정감을 얻는다. 마치 진정한 지휘관처럼 항상 완벽한 위치를 선점한다. 뛰어난 수비수임에도 불구하고, 상대 페널티 에어리어에서 마치 보이지 않는 존재처럼 잠입해 수비 뒷공간을 파고들어 두 번째 골을 헤딩으로 성공시키는 모습은 정말 인상적이었다'고 호평했다.

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그는 지난 2025~2026시즌 토트넘에서 주장으로 혹독한 시즌을 보냈다. 시련이 컸다. 팀은 강등 위기에서 허우적거렸고, 로메로는 주장 역할을 제대로 못했다. 탁월한 운동 능력과 축구 지능이 제대로 발휘되지 않았다. 공격적인 수비는 무모한 반칙과 퇴장으로 이어져 토트넘이 강등 위기에 빠졌을 때 벤치를 지키는 경우가 잦았다. 또 시즌 막판에서 부상으로 출전하지도 못했다. 결국 그는 북런던을 떠나고 싶어했고, 여름 이적시장 말미에 스페인 마드리드로 이적했다. 토트넘은 이번 시즌 리그 개막 후 3무3패로 아직 첫승이 없다. 결과적으로 로메로의 이적은 지금까지는 잘 한 선택이다.

Soccer Football - LaLiga - Deportivo Alaves v Atletico Madrid - Estadio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Spain - October 10, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero scores their second goal REUTERS/Vincent West

아틀레티코는 10일(한국시각) 스페인 비토리아 가스타이즈 에스타디오 멘디소로사에서 벌어진 알라베스와의 2026~2027시즌 라리가 8라운드 원정 경기에서 2대1 승리했다. 리그 4연승을 달린 아틀레티코는 6승1무1패(승점 19)로 FC바르셀로나(8승)에 이어 리그 2위를 달렸다.

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아틀레티코는 경기를 지배했고, 2골을 터트렸다. 전반 33분 알렉스 그리말도의 선제골을 기선을 제압했지만 전반 추가시간 상대 루카스 보예에게 동점 PK골을 내줬다. 아틀레티코 수비수 르노르망의 무모한 홀딩 반칙이 실점의 빌미가 됐다.

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Atletico Madrid's Argentine forward #21 Cristian Romero celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

아틀레티코는 후반전 교체카드로 승부를 걸었다. 알렉스 바에나, 훌리안 알바레즈, 이강인, 한츠코, 쇠를로트 등을 조커로 투입해 결승골을 뽑았다. 아틀레티코는 후반 42분, 바에나가 올린 크로스를 로메로가 헤더 결승골로 마무리해 짜릿한 한골차 승리를 낚았다. 홈팀 알라베스는 후반 16분, 앙헬 페레즈가 알바레즈에게 위험한 태클을 범해 다이렉트 퇴장 당하면서 수적 열세에서 자멸했다.

epa13294701 Atletico Madrid's Cuti Romero (2-R) celebrates with teammates after scoring the 1-2 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Deportivo Alaves and Atletico Madrid, in Vitoria, Spain, 10 October 2026. EPA/L. RICO

Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke (C) and Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (L) along with others react after the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. Atletico Madrid won 1-2. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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로메로는 경기 후 모비스타와의 인터뷰에서 "국가대표팀을 다녀와서 시차 등으로 클럽에 적응하는 건 쉽지 않다. 나는 언제나 팀을 돕고 싶다. 오늘 멋진 경기를 펼쳤고, 팀 전체가 훌륭한 경기를 보였다. 우리가 승리할 자격이 충분하다"면서 "바에나의 크로스가 멋졌다. 정말 대단한 선수다. 우리는 계속 성장하고 발전해야 한다. 지금도 잘 하고 있지만 이것만으로는 부족하다. 더 노력하고, 더 많은 걸 이룰 수 있다고 믿는다"고 말했다.

아틀레티코의 다음 일정은 14일 맨체스터 유나이티드와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com