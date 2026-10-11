"지소연 도움 해트트릭X윤수정 멀티골" 美친 수원FC위민,서울시청에 5대0대승! W코리아컵 첫 결승 안착

수원FC 위민 캡틴 지소연 사진제공=KFA

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[스포츠조선 전영지 기자]'WK리그 정규리그 우승팀' 수원FC 위민이 W코리아컵 결승에 안착했다.

수원FC 위민은 11일 오후 2시 경기도 이천종합운동장에서 펼쳐진 W코리아컵 준결승에서 '리빙레전드' 지소연의 도움 해트트릭, '신성' 윤수정의 멀티골에 힘입어 서울시청에 5대0으로 대승했다.

W코리아컵은 정몽규 전 대한축구협회장의 공약 사항으로 한국 여자축구 저변 확대를 위해 올해 신설된 대회다. 시범 운영으로 진행되는 올해 W코리아컵은 대한축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최하고 경기도가 재정 후원한다. WK리그 8개 팀, 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가했고, WK리그 서울시청, 수원FC 위민, 인천 현대제철, 세종 스포츠토토가 준결승에 진출했다.

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2026년 WK리그 정규리그 1위를 일찌감치 확정 지은 '명장' 박길영 감독의 수원FC 위민은 자신감 있게 나섰다. '여축 레전드' 유영실 감독이 이끄는 서울시청 역시 초반 백스리와 함께 라인을 올리고 강공으로 나섰다. 전반 4분 한채린이 박스 안으로 파고들며 쏘아올린 슈팅이 높이 떴다. 오프사이드가 선언됐다.

그러나 선제골은 수원의 몫이었다. 전반 9분 지소연이 톡 찔러준 킬패스를 이어받은 밀레니냐가 가볍게 골망을 흔들었다. 1-0으로 앞서 나갔다. 권은솜, 아야카, 지소연으로 이어진 유려한 패스워크, 밀레니냐의 마무리까지 완벽한 장면이 빚어졌다. 전반 11분 지소연이 드리블 질주와 함께 박스 오른쪽으로 쇄도하는 윤수정에게 킬패스를 건넸다. 윤수정의 슈팅이 수비에 막혔다. 전반 15분 최유리 엔드라인에서 올린 필사적인 크로스에 이은 윤수정의 헤더가 위로 떴다. 전반 21분 지소연의 강력한 중거리포를 서울시청 42세 베테랑 골키퍼 김정미가 날아오르며 오른팔로 막아섰다. 슈퍼세이브였다.

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전반 25분 유영실 감독이 이른 교체카드를 가동했다. 백스리의 중심 임선주 대신 강유미를 투입하며 공세를 높였다. 전반 27분 강유미의 크로스에 이은 강태경의 첫 슈팅이 나왔다.그러나 서울시청이 공세를 높이기도 전에 수원의 쐐기골이 터졌다. 전반 32분 한다인의 컷백에 이은 권은솜의 슈팅을 골키퍼 김정미가 쳐낸 직후 윤수정이 쇄도하며 골망을 갈랐다.

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서울시청도 반격에 나섰다. 전반 38분 서현민의 왼발 슈팅을 수원 골키퍼 김경희가 쳐냈다. 전반 41분 서울시청이 결정적 찬스를 놓쳤다. 문전에서 한채린이 문전으로 들어올린 볼, 강태경의 크로스에 이은 서현민의 헤더가 살짝 빗나갔다. 전반 종료 직전 수원 베테랑 미드필더 권은솜이 서울시청 수비 서보미와 충돌한 후 들것에 실려나갔다. 이수인이 투입됐다. 전반을 수원FC 위민이 2-0으로 앞선 채 마쳤다. 수원FC 위민이 올 시즌 4전승한 서울시청을 상대로 점유율, 슈팅수 모든 지표에서 앞섰다.

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후반 시작과 함께 서울시청은 골키퍼 김정미 대신 우서빈, 수비수 신보미 대신 강예진을 투입했다. 수원은 공세를 늦출 뜻이 조금도 없았다. 후반 8분 만에 수원의 추가골이 터졌다. 아야카의 날선 크로스에 이은 만능 센터백 이유진의 헤더가 골망을 갈랐다. 후반 13분 윤수정의 왼발 크로스에 이은 밀레니냐의 헤더가 우서빈의 손에 잡혔다.

후반 15분 서울시청은 서현민 대신 백도혜를 넣었다. 하지만 3분 후인 후반 18분 이번엔 수원 아야카가 번뜩였다. 지소연의 패스를 이어받아 오른발 슈팅으로 다시 한번 골문을 열었다. 1골 1도움, 4-0. 사실상 결승행 축포였다. 박길영 감독은 후반 20분 밀레니냐와 전민지 대신 송지윤 김가연을 투입했다. 후반 21분 지소연의 패스를 이어받은 윤수정의 멀티골이 터졌다. 5-0. 지소연은 도움 해트트릭으로 다시 한번 클래스를 입증했다. 후반 35분 이유진이 헤더 경합 중 쓰러진 후 이유진과 지소연이 서진주, 권희선과 교체됐다.

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2026년 WK리그 정규리그 1위를 일찌감치 확정 지은 '명장' 박길영 감독의 수원FC 위민이 결승에 안착했다. 수원FC 위민의 올 시즌은 인상적이다. 안방에서 열린 WACL에서 지소연 등 주전들이 아시안게임에 대거 차출된 상황에서 14명의 엔트리로 악전고투, 지난 2일 스포츠토토를 1대0으로 꺾고 정규리그 우승을 일찌감치 확정지었다. 박 감독은 직전 강진 원정(0대2패)에서 주전들의 체력을 아끼며 코리아컵 결승행을 준비했다. 11년 만에 중국을 꺾고 8년 만에 아시안게임 동메달을 탈환한 베테랑 지소연, 김혜리, 최유리 등과 윤수정, 한다인 등 신성들의 신구 조화가 눈부셨다. 이제 W코리아컵 초대 우승, 전관왕에 도전한다. 같은 날 오후 7시 펼쳐질 인천 현대제철-세종 스포츠토토전에서 수원FC 위민의 결승전 상대가 결정된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com