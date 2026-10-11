"경악" 韓 에이스 '이강인 때리기' 논란→'의료계 100%가 틀렸다' 조롱…페데리코 발베르데, 깜짝 복귀 뒤 어시스트 '풀 타임' 소화

사진=AFP 연합뉴스

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid coach Jose Mourinho REUTERS/Alejandro Martinez Velez

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[스포츠조선 김가을 기자]그저 '이강인 때리기'였던 것일까.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 11일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 비야레알과 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 레알 마드리드는 6승2패(승점 18)로 3위에 위치했다.

레알 마드리드는 이날 선발 명단에 페데리코 발베르데를 넣었다. 발베르데는 지난달 20일 아틀레티코 마드리드와의 '마드리드 더비'에서 이강인의 태클에 쓰러졌다. 주심은 반칙만 선언하고 경고를 주지는 않았다. 하지만 모리뉴 감독은 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다. 스페인 언론 '아스'도 '공방은 당분간 계속될 것으로 보인다. 심판 기술위원회(CTA)는 경기 중 몇 가지 실수가 있었음을 인지하고 있다. 그들의 견해에 따르면 이강인은 퇴장당했어야 했다. 이강인이 발베르데에게 거친 태클을 가했으나 심판은 이를 처벌하지 않았고 비디오 판독(VAR) 검토도 이뤄지지 않았다. 이는 경기 중 가장 큰 실수 중 하나였다'고 지적했다.

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사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

당초 발베르데의 부상도 심각한 것으로 알려졌다. 레알 마드리드는 구단 공식 채널을 통해 '의무팀이 발베르데를 대상으로 실시한 검사 결과, 왼쪽 발목 3도 염좌 진단을 받았다. 경과를 지켜볼 예정'이라고 했다. 현지 언론에 따르면 복귀까지 2~3주는 걸릴 것으로 보였다. 하지만 발베르데는 예상을 깨고 A매치 휴식기 이후 곧바로 그라운드를 밟았다.

아틀레티코 마드리드는 곧바로 반응했다. 스포츠 전문 매체 'ESPN'은 '아틀레티코 마드리드는 발베르데가 부상에서 회복해 스쿼드에 합류했다는 얘기를 들은 뒤 SNS를 통해 레알 마드리드를 조롱했다'고 보도했다. 아틀레티코 마드리드는 '전 세계 의료계의 100%가 틀렸다는 것을 증명하며 역사를 계속 써 나가고 있는 레알 마드리드에 축하를 전한다'고 했다. 'ESPN'은 '3도 염좌는 가장 심각한 등급이다. 인대가 완전히 찢어진 심한 염좌로 분류된다. 보통 회복까지 최소 몇 주에서 길게는 몇 달까지 걸릴 것으로 예상된다'고 덧붙였다.

epa13295236 Real Madrid's Fede Valverde in action during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and Villarreal CF, in Madrid, Spain, 10 October 2026. EPA/FERNANDO VILLAR

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이날 선발로 나선 발베르데는 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 17분 어시스트를 달성했다. 그는 날카로운 패스로 얀 디오만데의 득점을 도왔다. 디오만데의 레알 마드리드 데뷔골이었다. 발베르데는 이날 풀타임 뛰며 레알 마드리드 승리에 앞장섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com