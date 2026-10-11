"죄송합니다" 머리채 잡은 게 발각→득점 후 레드카드 퇴장 레알 마드리드 비니시우스, 사과했지만→사후 추가징계 2~3경기 가능..'엘 클라시코 결장 가능. 이런 낭패가 있나'

비니시우스(왼쪽)가 살리바의 머리채를 잡아당기는 모습. 캡처=파브리지오 로마노 SNS

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior reacts REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Referee Isidro Diaz shows a red card to Real Madrid's Vinicius Junior REUTERS/Alejandro Martinez Velez

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[스포츠조선 노주환 기자]스타 군단 스페인 레알 마드리드가 매 경기 바람 잘 날이 없다. 경기만 하면 대형 이슈가 터진다. 직전엔 이강인(아틀레티코)에게 발목을 밟힌 페데리코 발베르데였고, 이번은 상대 선수 머리채를 잡은 비니시우스 주니오르다. 비니시우스는 역습 과정에서 비신사적 행위를 한 게 나중에 드러나 자신의 득점 이후 골세리머니까지 했다가 득점 취소에다 퇴장까지 당했다. 또 스페인 현지에선 비니시우스에게 추가 징계 가능성이 열려 있다고 전망했다. 황당한 퇴장에 레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴 감독은 말문을 닫아버렸다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior reacts as he leaves the pitch after being shown a red card REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior reacts after a missed chance REUTERS/Alejandro Martinez Velez

레알 마드리드는 11일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 벌어진 비야레알과의 2026~2027시즌 라리가 8라운드 홈경기서 1대0 승리했다. 레알 마드리드는 주득점원 킬리안 음바페의 골결정력 부족과 골대 불운이 겹치면서 고전했다. 얀 디오망데의 결승골(후반 17분)로 어렵게 승리했다. 게다가 이날 후반 조커로 들어간 비니시우스는 28분 다이렉트 퇴장까지 당했다. 역습을 전개하는 과정에서 비니시우스가 상대 살리바의 머리채를 잡아당기는 장면이 VAR(비디오판독)에 포착됐다.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) is restrained by teammates as he argues with referee Isidro Escuderos after receiving a red card during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 10, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

비니시우스는 주심에게 강하게 분노하며 그라운드를 떠났다. 비니시우스는 경기 후 자신의 SNS를 통해 사과했다. 그는 "팀 동료들과 팬들에게 죄송하다"면서 "옐로카드와 레드카드는 항상 비니시우스만 받는다. 정말 수치스럽다"고 말했다.

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스페인 매체 COPE는 '비니시우스가 경기 후 사후 징계에 따라 3경기 결장 처분을 받을 수 있다. 2경기로 경감될 수 있지만 '엘 클라시코' 결장이 가능하다'고 보도했다. 레드카드 이후 비니시우스가 심판진에 보여준 과격한 태도가 추가 징계로 이어질 수 있다는 것이다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid fan holds up a sign in the stands for Vinicius Junior REUTERS/Alejandro Martinez Velez

레알 마드리드의 향후 리그 일정은 세비야전(19일), FC바르셀로나전(26일), 라싱전(11월 2일) 순이다. 2경기 결장 징계가 떨어져도 비니시우스는 라이벌 바르셀로나전에 나서지 못한다.

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비니시우스는 이번 시즌 리그 1골-3도움으로 부진한 상황이다. 그는 이번 여름 이적시장에서 아스널 이적을 검토하다가 막판 무리뉴 감독의 설득에 따라 잔류했다. 비니시우스는 레알 마드리드와 2032년 6월까지 계약돼 있다.

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레알 마드리드는 이번 시즌 현재 6승2패(승점 18)로 바르셀로나(승점 24), 아틀레티코(승점 19)에 이어 리그 3위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com