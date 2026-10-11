"충격" 손흥민 LA FC 선발 최저 평점 굴욕…드리블 성공률 0%→빅 찬스 미스 1회

Oct 10, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) shoots the ball against Vancouver Whitecaps goalkeeper Yohei Takaoka (1) during the second half at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Oct 10, 2026; Los Angeles, California, USA; Vancouver Whitecaps midfielder Ralph Priso-Mbongue (6) kicks the ball away from LAFC forward Son Heung-Min (7) during the second half at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 최악 평점을 받았다.

사비 타마리트 임시 감독이 이끄는 LA FC는 11일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국메이저리그사커(MLS) 홈 경기에서 1대1로 비겼다. LA FC는 최근 리그 4경기 연속 무승(2무2패)에 그쳤다. 승점 42(11승9무6패)로 서부 콘퍼런스 6위에 머물렀다.

변화가 있었다. LA FC는 9~10월 A매치 기간 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 타마리트 감독에게 임시로 지휘봉을 맡겼다. 구단에 따르면 스페인 출신 타마리트 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 프리메라리가, 아르헨티나 1부 리그 등에서 20년 넘게 엘리트 지도자 경력을 쌓아왔다. 올해 1월 LA FC 코치진에 합류했다.

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Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) shoots during the first half of an MLS soccer match against the Vancouver Whitecaps in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

Vancouver Whitecaps FC defender Mathias Laborda, back, clears the ball away from Los Angeles Football Club forward Son Heung-Min during the second half of an MLS soccer match in Los Angeles, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Kyusung Gong)

이날 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 중앙 미드필더로 나섰다. 킥오프 불과 6분 만에 대형 변수가 발생했다. LA FC 역습 상황에서 제이콥 샤펠버그가 트리스탄 블랙몬의 거친 태클에 쓰러졌다. 샤펠버그는 손흥민이 찔러준 패스를 이어받아 골키퍼와 1대1 상황을 만들 수 있었다. 심판은 곧바로 블랙몬을 향해 레드카드를 꺼내들었다. LA FC는 페널티아크 부근에서 프리킥을 얻었고, 키커로 나선 손흥민이 골문 오른쪽 하단을 겨냥해 오른발로 낮게 찼다. 하지만 상대 골키퍼에게 막혔다. 손흥민은 전반 27분 아르민도 시브가 상대 오른쪽에서 낮게 이어준 크로스에 문전으로 쇄도하며 왼발을 갖다 댔으나 이번에도 상대 골키퍼 선방에 고개 숙였다.

경기 뒤 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 손흥민은 터치 44회, 슈팅 정확도 100%(2/2), 빅 찬스 미스 1회, 드리블 성공 0%(0/4) 등을 기록했다. 평점 6.9점에 그쳤다. LA FC 선발 중 밑에서 3번째였다. 또 다른 업체 '소파스코어'는 더 충격적인 평점을 줬다. 6.5점이었다. LA FC 선발 중 세르히 팔렌시아와 함께 최저점이었다.

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한편, 손흥민은 올 시즌 MLS에서 6골-13도움을 기록 중이다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골-7도움을 포함하면 8골-20도움을 올렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com