'더블 한걸음 앞!' 박길영 수원FC위민 감독 "W코리아컵 결승 상대? 오늘같으면 누구든 자신있다"[일문일답]

박길영 수원FC 위민 감독 사진제공=KFA

수원FC 위민 지소연과 윤수정의 하이파이브. 사진제공=KFA

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[스포츠조선 전영지 기자]"어느 팀이 올라와도 우리는 자신 있다."

박길영 수원FC 위민 감독이 W코리아컵 결승 안착 후 정규리그 우승팀의 자신감을 드러냈다. 수원FC 위민은 11일 이천종합운동장에서 펼쳐진 W코리아컵 준결승에서 서울시청을 5대0으로 대파하고 결승행을 확정지었다. '믿고 보는 베테랑' 지소연이 도움 해트트릭을 기록한 가운데, 윤수정이 전반 32분, 후반 23분 멀티골을 터뜨렸고, 전반 9분 밀레니냐, 후반 8분 이유진, 후반 18분 아야카가 잇달아 골맛을 봤다. 초대 챔피언 트로피까지 이제 단 한걸음이 남았다.

출처=수원FC 위민

수원FC 위민의 올 시즌은 인상적이다. 안방에서 열린 첫 WACL에서 북한 '내고향'에 밀려 결승행을 놓친 후 리그 우승, 와신상담의 의지로 똘똘 뭉쳤다. 지소연 등 주전들이 아시안게임에 대거 차출된 상황에서 14명의 엔트리로 악전고투, 지난 2일 스포츠토토를 1대0으로 꺾고 정규리그 우승을 일찌감치 확정지었다. 박 감독은 직전 강진 원정(0대2패)에서 주전들의 체력을 아끼며 코리아컵 결승행을 준비했다. 11년 만에 중국을 꺾고 8년 만에 아시안게임 동메달을 탈환한 베테랑 지소연, 김혜리, 최유리 등과 윤수정, 한다인 등 신성들의 신구 조화가 눈부셨고 W코리아텁 다. 이제 W코리아컵 초대 우승, 전관왕에 도전한다. 같은 날 오후 7시 펼쳐질 인천 현대제철-세종 스포츠토토전에서 수원FC 위민의 결승전 상대가 결정된다

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수원FC 위민의 올 시즌은 인상적이다. 안방서 열린 WACL에서 지소연 등 주전들이 아시안게임에 대거 차출된 상황에서 14명의 엔트리로 악전고투, 지난 2일 스포츠토토를 1대0으로 꺾고 정규리그 우승을 일찌감치 확정지었다. 박 감독은 직전 강진 원정(0대2패)에서 돌아온 대표팀 주전들의 체력을 아끼며 코리아컵 결승행을 준비했다. 11년 만에 중국을 꺾고 8년 만에 아시안게임 동메달을 탈환한 베테랑 지소연, 김혜리와 윤수정, 한다인 등 신성들의 신구 조화가 소속팀 수원 안에서 더욱 돋보였다.

인천 현대제철-세종 스포츠토토의 준결승전 승자가 결승 상대가 되는 상황. 어느 팀이 올라오면 좋겠느냐는 질문에 박 감독은 "누가 올라와도 상관없다. 자신 있다"고 답했다. "우리 선수들이 경주한수원, 화천KSPO를 모두 꺾고 4강에 올라왔는데 다른 팀에 져선 안된다는 생각"이라면서 "선수들이 서로 눈빛만 봐도 뭘 하려는지 읽어내고 알아주고 하다 보니 좋은 경기력이 나오고 있다"고 했다. 11월, WK리그 챔피언결정전과 W코리아컵 결승전이 이어지는 상황. 박 감독은 더블의 꿈을 직겨냥했다. "W코리아컵도, WK리그 챔피언결정전도 오늘처럼 뛰어주면 두 대회 다 잘할 수 있을 것"이라고 믿음을 표했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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-경기 소감

리그 빡빡한 일정 속에 열린 경기였는데 선수들이 잘해줬다. 득점력이 높아졌다. 대량득점이 나와 기뻤다.

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-아이치-나고야 아시안게임 선수 차출로 운용에 어려움을 겪으셨는데 오늘 경기 결과만 놓고 보면 복귀 효과가 있는 것같다.

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지소연 최유리 김혜리 선수는 베테랑이고 우리 팀의 기둥이다. 없을 때 스포츠토토를 이겼지만 돌아와서 좋은 역할을 해줬다. 한팀이 되게 해주는 좋은 선수들이다.

-14명의 스쿼드로 스포츠토토전에서 조기 우승을 확정한 후 대표팀 선수들이 피로도가 높고 지소연, 김혜리 선수 4㎏씩 빠졌다고 들었는데 어려운 상황에서 대승한 비결은?

전반에 윤수정 선수의 헤딩이 크로스바를 넘겼다. 하프타임에 그 부분을 질타를 했다. 그런 것 때문에 힘든 경기를 하게 된다고 집중력을 요구했고 선수들이 후반 움직임을 만들어냈다. 집중을 잘해줬다. 혜리 소연 선수는 많이 쉬게 했다. 4㎏ 넘게 빠져서 왔다. 회복이 제일 중요했다. 강진 원정에 뛰지 않게 했고, 오늘 경기 컨디션이 올라왔다.

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-지소연 선수가 대표팀보다 소속팀에서 더 편안하게 뛰는 모습이 보인다. 지소연 선수 활용법은?

특별한 작전을 지시하지 않는다. 프리롤로 뛰고 있고 동료들이 잘 메워주다 보니 소연이도 내려와서 볼받을 때도 있고 올라갈 때도 있는데 동료들이 그런 것을 잘 채워준다. 대표팀에서는 단기간에 발 맞추는 것이고 팀에서는 동계훈련까지 같이 하고 오래 호흡을 맞추다 보니 편안하게 느껴지는 것같다.

-W코리아컵 결승에 진출한 만큼, WK리그 챔피언결정전 등 유종의 미를 거두셔야 하는데.

W코리아컵은 11월 21일 결승전이다. WK리그 일정은 아직 확정되지 않았는데 미뤄질 것같다. 결정이 안됐다. W코리아컵도, WK리그 챔피언결정전도 오늘처럼 뛰어주면 두 대회 다 잘할 수 있을 것이다.

-제주 전국체전도 있다. 경기 일정이 상당히 빡빡한데.

현재 부상자로 인해 골키퍼 3명 필드 플레이어 15명, 18명 스쿼드로 운영해야 한다. 17, 19, 20, 22일 경기가 있다. 목표는 당연히 우승인데, 일정 탓에 부상도 걱정 된다. 최유리 선수도 현재 부상중이다. 아시안게임 일본과의 4강전에서 내전근에 문제가 생겼다. 선수가 없어서 걱정이다. 오늘 전반 부상한 권은솜 선수는 허리 통증을 호소하는데 병원에 가서 찍어봐야 한다. 이유진 선수는 뇌진탕이다.

-센터백 이유진 선수가 오늘 수비에서도 맹활약했고, 세트피스에서 골도 넣었다. 어떻게 보고 계신지.

개인적으로 이유진 선수는 앞으로 대한민국 대표팀 수비수로 성장할 수 있는 재목이다. 오늘도 열심히 커버플레이를 해줬다. 좋은 활약을 해서 기쁘게 생각한다. 이유진 선수가 잘 성장해서 대표팀 들어갔으면 좋겠다.

-세종 스포츠토토와 인천 현대제철이 또다른 준결승전을 하게 되는데 어느 팀이 결승에 올라왔으면 좋겠나.

누가 올라와도 상관없다. 자신 있다. 우리 선수들이 경주한수원, 화천KSPO를 모두 꺾고 4강에 올라왔는데 다른 팀에 지면 안된다는 생각이다. 선수들이 서로 눈빛만 봐도 뭘 하려는지 읽어내고 알아주고 하다 보니 좋은 경기력이 나오고 있다.