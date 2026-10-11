'2005년생 이정인 미쳤다!' 세종 스포츠토토, 인천 현대제철에 2대1승! W코리아컵 결승행!

윤덕여 세종 스포츠토토 감독

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[스포츠조선 전영지 기자]'백전노장' 윤덕여 감독이 이끄는 세종 스포츠토토가 W코리아컵 결승에 진출했다.

세종 스포츠토토는 11일 오후 7시 경기도 이천종합운동장에서 펼쳐진 W코리아컵 인천 현대제철과의 준결승에서 2대1로 승리했다.

김은정 인천 현대제철 감독대행

전반 5분 만에 2005년생 이정인이 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 인천 현대제철 골키퍼 성서울서라벌의 등을 맞고 들어가며 현대 인천제철의 자책골로 기록됐다.

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하지만 4분 만에 인천 현대제철의 동점골이 터졌다. 조미진의 크로스에 이어 헤더로 떨궈준 볼을 강지우가 오른발로 재차 밀어넣으며 골망을 흔들었다. 스포츠토토 출신 공격수 강지우가 친정에 비수를 꽂았다. 1-1.

전반 20분 스포츠토토가 결정적 찬스를 놓쳤다. 왼쪽 측면에서 김윤주의 크로스에 이은 김미연의 날선 헤더가 크로스바를 살짝 넘겼다. 전반 27분 왼쪽 측면에서 이정인이 밀고 들어가며 올린 크로스를 골키퍼가 펀칭한 것을 김미연이 놓치지 않았다. 세컨드 볼을 잡아채 골키퍼를 제치고 골망을 흔들었다. 스포츠토토가 다시 2-1로 앞서나갔다.

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전반 37분 인천 현대제철 박혜정의 강한 슈팅을 스포츠토토 골키퍼 류지수가 펀칭으로 막아낸 후 수비가 다급하게 걷어내며 실점 위기를 넘겼다. 현대제철은 전반 37분 김민서를 투입, 교체 카드를 가동하며 측면 봉세에 나섰다. 스포츠토토가 2-1로 앞선 채 전반을 마쳤다.

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후반 시작과 함께 인천 현대제철이 추격골을 향한 강공으로 나섰다. 후반 4분 남궁예지의 예리한 슈팅이 골대를 빗나갔다. 일진일퇴의 공방을 이어가던 후반 20분 윤덕여 감독이 첫 교체카드를 가동했다. 이하림, 김윤주(30번) 대신 오연희, 김혜인을 투입해 공수에 활력을 불어넣었다. 후반 24분 인천 현대제철도 김명진, 박아현 대신 오른쪽 박믿음, 왼쪽 천가람을 투입해 공세를 높였다. 후반 28분 세종 스포츠토토는 측면 공격수들을 막기 위해 풀백 교체를 감행했다. 김윤주(14번) 대신 조민아, 서아리 대신 윤선영을 투입했다.

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후반 31분 골대 왼쪽에서 천가람의 필사적인 슈팅을 류지수가 막아냈다. 동점골을 노리던 후반 36분, 인천 현대제철에 뼈아픈 장면이 나왔다. 이날 최고의 활약을 펼친 막내 이정인이 뒷공간을 뚫어내는 순간 이를 뒤에서 저지하던 김민서가 레드카드를 받아들었다. 이어진 오연희의 프리킥이 높이 떴다. 위기의 순간, 김은정 인천 현대제철 감독대행은 강지우를 빼고 피오나 워츠를 투입해 승부수를 던졌다. 후반 39분 인천 현대제철의 프리킥 찬스, 박믿음의 왼발 슈팅이 높이 떴다. 후반 43분 김지현의 1대1 찬스, 노려찬 슈팅을 인천 골키퍼 성서울서라벌이 막아냈다. 인천 현대제철의 수적 열세 속에 후반 추가시간 세종 스포츠토토의 파상공세가 이어졌다. 결국 2대1 승리를 지켜냈다. 올 시즌 인천 현대제철을 상대로 3승2무 '무패'를 기록했다.

이날 오후 3시 첫 준결승 경기에서 서울시청을 5대0으로 완파한 수원FC 위민의 결승 상대가 결정됐다. 내달 21일 같은 장소에서 펼쳐질 결승에서 수원FC 위민과 세종 스포츠토토가 초대 W코리아컵 우승 트로피를 놓고 격돌하게 됐다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com