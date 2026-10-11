4대1 대승에도 웃지 않은 이정효 감독 "후반 20분 이후 경기력 많이 아쉬워...루이스는 우리 팀에 꼭 필요했던 선수"[현장 기자회견]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"후반 20분 이후 경기력 많이 아쉬워"

이정효 수원 삼성 감독은 완승에도 웃지 않았다. 수원이 선두를 굳게 지켰다. 수원은 11일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 안산 그리너스와 '하나은행 K리그2 2026' 28라운드 홈경기에서 루이스의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거뒀다. 5연승을 질주한 수원은 승점 56점으로 2위 수원FC(승점 51)에 승점 5점차로 앞선 선두를 지켰다.

승리의 중심에 루이스가 있었다. 루이스는 전반 2분 첫 골을 시작으로 전반 27분, 후반 12분 연속골을 터뜨리며 해트트릭을 기록했다. 수원 소속으로는 2020년 아담 타가트 이후 6년만에 기록한 해트트릭이었다. 수원은 후반 17분 조지훈의 자책골까지 묶어 완승을 챙겼다.

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경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "휴식기 동안 준비한데로 잘 풀었다. 골도 일찍 나오고 추가골도 빨리 나왔다. 오랜만에 경기장 찾은 팬들에게 좋은 경기를 보여줬다. 후반 20분 이후 경기력에 대해서는 많이 아쉽다. 그 문제 또한 나와 선수들이 잘 헤쳐나가야 할 것 같다"고 했다.

복귀전을 치른 김주찬에 대해서는 "이제 복귀했다. 처음 복귀했을때 완벽한 상태가 아니었다. 몸을 만드는 과정에 있었다. 20분 정도는 가능하지 않을까 싶었다. 김주찬도 준비를 잘했다. 팀에 도움이 됐다. 김주찬도 본인의 경기력은 마음에 들지 않을 것 같다. 다음 경기 준비 잘하겠다"고 했다.

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해트트릭을 기록한 루이스에 대해서는 엄지를 치켜올렸다. 이 감독은 "우리 팀에 필요했던 선수가 맞다. 대표님께 감사하다고 말씀드리고 싶다. 잘 선택을 한 것 같다. 루이스가 골도 골이지만 전술적으로 팀에 좋은 영향을 준다. 언제든 골을 넣을 수 있는 옵션이 생겨서, 선수들이 더 자신감 있게 풀어가지 않나 싶다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com