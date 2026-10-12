'18년 만에 홈에서 전북까지 잡았다' 대전, 이제 ACL 보인다...'최대 변수'

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[스포츠조선 박찬준 기자]반등에 성공한 대전하나시티즌이 아시아챔피언스리그(ACL)를 향해 진격하고 있다.

대전은 9일 대전월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 홈 경기에서 2대1로 이겼다. 2008년 4월 이후 무려 18년 만에 거둔 전북전 홈 승리였다. 특히 이날은 올 시즌 가장 많은 1만5420명의 관중이 찾아 더욱 뜻깊었다.

전반 내내 전북의 공세에 고전한 대전은 전반 45분 티아고에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 후반 투입된 '가을 마사'가 흐름을 바꿨다. 후반 11분 이명재의 크로스를 마사가 헤더로 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 엄원상과 디오고 등을 투입해 역전을 노린 대전은 후반 39분 마사의 슈팅이 송범근 골키퍼에 맞고 나오자 디오고가 밀어넣으며 승부를 뒤집었다. 끝까지 리드를 지킨 대전은 전북을 상대로 귀중한 승리를 챙겼다.

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A매치 휴식기 이후 첫 경기부터 승점 3점을 더한 대전은 최근 5경기 무패(3승2무) 포함, 11경기에서 7승2무2패라는 가파른 상승세를 보이고 있다. 이 기간 동안 2경기를 빼놓고 모두 멀티골을 기록할 정도로 화끈한 공격력을 자랑하고 있다. 대전은 11경기에서 25골을 터뜨렸다. 앞서 20경기에서 23골을 넣었던 것을 감안하면 환골탈태다.

대전은 이날 승리로 승점 43점(11승10무10패)로 6위를 지켰다. 3위 강원FC(승점 46)과의 격차는 불과 3점이다. 올 시즌 우승을 향해 출발한 대전은 초반 부진으로 일찌감치 목표에서 멀어졌다. ACL 출전은 마지막 자존심이었다. 하위권에 있을때도 황선홍 감독은 "아시아 무대에는 무조건 나서야 한다"고 입버릇처럼 말했다. 대전을 명문구단으로 탈바꿈 시키고 싶다는 뜻을 여러차례 전한 황 감독은 "1년 잘하고, 1년 안좋으면 강팀이 될 수 없다"고 강조하고 있다. 지난 시즌 창단 첫 ACL 엘리트(ACLE) 티켓을 따낸만큼, 올 시즌 성공의 마지노선 역시 ACLE 출전이 될 수 밖에 없다.

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이제 확실히 가시권에 들어온 모양새다. 올 시즌 K리그는 ACL 엘리트(ACLE)에 3+1, ACL2에 1장의 티켓이 배정돼 있다. 코리아컵 우승팀에 1장의 본선 티켓이 주어지는 만큼, 최대 4위까지 아시아 무대에 나설 수 있다. 물론 지난 시즌 전북처럼 리그와 코리아컵을 모두 차지하는 팀이 나올 경우, 5위도 아시아 클럽 대항전에 출전할 수 있다.

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황 감독은 후반기 들어 심플한 접근으로 지난 두 시즌간 위력을 발휘한 전방 압박+빠른 트랜지션을 다시 전면에 내세웠다. 마사를 중심으로 한 공격진이 결정력을 회복한데다, 매 경기 라인업을 달리했던 중원과 수비진도 안정감을 찾으며, 예전의 위용을 되찾았다.

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물론 아직 파이널A행을 확정짓지 못한만큼, 대전의 1차 목표는 6위 내 진입이다. 아직 6위 싸움도 빡빡하다. 하지만 황 감독은 더 높은 곳을 바라보고 있다. 지금과 같은 상승세라면 ACL 티켓 전쟁의 최대 변수는 대전이 될 공산이 크다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com