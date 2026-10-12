이강인 팔아버린 이유 있었구나...'환상 데뷔골' LEE 후계자, 엔리케도 못 참은 극찬 "모든 것이 마음에 들어"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 빈자리를 채우기 위해 영입한 대체자가 맹활약을 펼쳤다. 루이스 엔리케 감독도 칭찬을 아끼지 않았다.

파리생제르맹(PSG)은 11일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 르망과의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 6라운드 경기에서 3대1로 승리했다. 이번 승리로 시즌 3승에 성공한 PSG는 리그 순위를 5위까지 끌어올렸다.

경기 초반부터 주도권을 잡은 PSG는 루카스 베랄두의 선제골 이후로 전반을 1-0으로 리드한 채 마쳤다. 이후 후반 9분 상대 공격수 루이스 마푸타에게 실점했으나, 이후 후반 16분과 후반 23분 터진 흐비차 크바라츠헬리아, 마그네스 아클리우슈의 연속 득점에 힘입어 다시 경기를 뒤집으며 승리했다.

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이날 경기 특히 호평을 받은 선수는 아클리우슈였다. 아클리우슈는 모나코 유스를 거쳐 2021년, 19세의 나이로 1군 무대에 데뷔한 특급 재능이다. 본격적인 잠재력을 터트린 시기는 2023~2024시즌, 모나코의 핵심 선수로 도약하며 순식간에 유럽 빅클럽들의 관심을 끌었다. 그는 31경기에서 8골4도움으로 맹활약했다. 2024~2025시즌에는 43경기에서 7골12도움으로 떠 뛰어난 활약을 펼쳤다. 2025~2026시즌도 43경기 7골 10도움 여전한 성장세를 보였다.

당초 아클리우슈는 여러 구단의 관심을 받았으나, PSG가 가장 적극적으로 나섰다. 이유는 이강인의 이적이었다. 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 결승전에서 0분 출전에 그친 이강인은 올여름 이적을 원했다. 아틀레티코 마드리드 이적에 적극적으로 나서며, PSG로서는 이강인의 빈자리를 채워야 했기에 아클리우슈 영입에 매진했다. 결국 아클리우슈를 품으며 빈자리를 채웠다.

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아클리우슈는 이날 경기 뛰어난 득점과 더불어 키패스 2회, 패스 성공률 85%, 드리블 성공 1회, 공 소유권 회복 4회 등 쏠쏠한 활약을 펼쳤다. 이적 이후 가장 뛰어난 모습을 보여주며 이강인의 빈자리를 채우기 위한 본격적인 여정에 돌입했다. 엔리케 감독 또한 경기 후 "모든 것이 마음에 들었다"며 칭찬했다. 아클리우슈 또한 경기 후 인터뷰에서 "데뷔골을 넣어 기분이 좋다"고 기쁨을 숨기지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com