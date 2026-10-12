김민재 없는 수비진 어떡하나, '단 8초'만에 와르르...레전드 작심 고백, "내 어리석은 실수 때문"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 패스하는 김민재. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]마누엘 노이어가 실점의 이유를 자신에게 돌렸다.

바이에른 뮌헨은 11일(한국시각) 독일 아우크스부르크의 WWK아레나에서 열린 아우크스부르크와의 2026~2027시즌 분데스리가 5라운드 경기에서 2대2로 비겼다. 바이에른은 이번 무승부로 3승2무, 승점 11점에 그치며 2위 자리를 지켰다.

김민재는 이날 경기 휴식을 취했다. 앞서 로베르트 모레노 임시감독의 조치하에 김민재는 9~10월 A매치도 마지막 경기였던 우즈베키스탄전을 휴식한 바 있다. 뱅상 콤파니 감독 또한 김민재를 무리하게 기용하지 않고, 지난 시즌 확고한 주전 조합이었던 요나단 타, 다욧 우파메카노로 센터백을 꾸렸다.

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하지만 이날 경기 바이에른 수비는 킥오프 직후에 무너졌다. 펠하우어가 페널티박스 부근에서 노이어의 공을 뺏었고, 빈 골문 안으로 득점을 터트리며 선제골을 성공시켰다. 분데스리가에 따르면 해당 득점은 분과 8.4초 만에 나온 득점으로 분데스리가 역사상 가장 빠른 시점에 나온 실점이다. 바이에른은 이후 전반을 내내 리드를 내준 채 따라붙지 못했다.

다행히 경기는 후반부터 원점으로 돌아왔다. 이스마엘 사이바리의 동점골, 이후 재차 실점을 허용했으나, 나다니엘 브라운의 재동점골이 터지며 바이에른은 패배 위기를 모면했다.

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경기 후 노이어는 자신의 실수를 고백했다. 그는 "나의 어리석은 실수"라며 "오른쪽에서 두 명의 압박이 들어왔고, 어쩔 수 없이 공을 왼쪽으로 이동시켰다. 이 과정에서 해결하려고 했지만, 난 다른 선택을 내렸어야 했다"며 자신의 선택이 옳지 못했다고 인정했다. 두 번째 실점에 대해서도 "강력한 슛이었는데 막지 못했다"며 아쉬움을 표했다. 뱅상 콤파니 감독도 아쉬움을 숨기지 않았다. 그는 "오로지 내 목표에만 집중하고 나아가려고 애썼다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com