김민재 함박웃음! 홀란 뮌헨 합류 가능성 등장→회장이 케인 하락세 우려…분데스리가 경험 풍부 장점

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

엘링 홀란. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]엘링 홀란(26)과 김민재(29)가 한 팀에서 뛰는 모습을 볼 수 있을까. 엘링 홀란의 새로운 행선지로 바이에른 뮌헨이 주목을 받고 있다.

스페인 피차헤스는 12일(한국시각) '뮌헨은 향후 홀란의 상황이 바뀔 경우 영입을 시도할 가능성을 염두에 두고 있다'고 보도했다.

헤르베르트 하이너 뮌헨 회장은 앞서 독일 빌트와의 인터뷰에서 이러한 가능성에 대해 언급했다. 홀란이 당장 영입 우선순위는 아니지만, 향후 영입 가능성까지 부정하지는 않았다. 맨시티가 재정 비위와 관련해 강등 처분을 받는다면 홀란은 새로운 둥지를 찾아야 한다.

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뮌헨은 이미 해리 케인과 마이클 올리세, 그리고 루이스 디아스를 보유하고 있다. 뱅상 콤파니 감독이 이끄는 팀의 핵심 공격진이다. 홀란과 같은 공격수가 굳이 필요하지는 않지만, 몇 년 뒤에는 기존 선수들의 경기력과 계약 상황이 달라질 수 있다는 점을 고려해야 한다. 하이너 회장도 이를 신경쓰고 있다. 내년 7월이면 34세가 되는 케인에게 팀의 장기적인 미래를 맡길 수는 없다.

TOPSHOT - Norway's forward #09 Erling Haaland warms up prior the UEFA Nations League Group 4 football match between Portugal and Norway at Dragao stadium in Porto on October 3, 2026 (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

홀란은 맨시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등될 경우 새로운 팀으로 떠날 것으로 전망된다. 맨시티와 오는 2034년까지 체결된 계약은 그에게 걸림돌이다. 뮌헨은 막대한 이적료를 지불해야 그를 데려올 수 있다. 홀란의 능력은 정평이 나 있다. 그는 2022년 보루시아 도르트문트를 떠나 맨시티에 합류했다. 그리고 첫 시즌 모든 대회를 통틀어 52골을 기록했으며, EPL에서만 36골을 넣었다. 독일 분데스리가에서 뛰었던 경험은 뮌헨이 그에게 주목해야 하는 이유다. 도르트문트 시절 홀란은 뛰어난 득점력을 입증했다. 그는 2020~2022년 도르트문트에서 모든 대회를 통틀어 89경기에 출전해 86골 23도움을 올렸다.

로이터연합뉴스

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매체는 '현재 뮌헨은 여전히 케인에 대한 신뢰를 유지하고 있다'면서도 '하지만 하이너의 발언은 홀란 영입이라는 가능성을 완전히 닫지 않았다는 점을 보여준다'고 설명했다.

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이어 '앞으로의 상황은 맨시티를 둘러싼 절차가 최종적으로 어떤 결론에 도달하는지, 그리고 그 결과가 홀란이 EPL에서 계속 뛰고자 하는 의지에 어떤 영향을 미치는지에 따라 달라질 전망이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com