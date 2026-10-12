'한국 특급' 오현규 EPL서 인기 대폭발 미쳤다! 헐 시티까지 영입 노린다…"토트넘 반드시 영입 나서야"→베식타시는 거부

오현규. 사진=헐 시티 뉴스

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 오현규가 손흥민의 패스가 차단되자 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼 이적설이 나오던 한국 국가대표 공격수 오현규가 헐 시티와도 연결되고 있다.

영국 투더래인앤백은 11일(한국시각) '토트넘은 베식타시 공격수 오현규 영입 경쟁에서 헐 시티와 맞붙을 수 있다'고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 오현규가 찬스를 놓친 뒤 자책하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

토트넘은 다가오는 겨울 이적시장에서 새로운 스트라이커 영입에 투자할 가능성이 있다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 후 아직 단 한 번도 승리하지 못했다. 최근 몇 주 동안 경기력은 조금씩 개선되고 있지만, 로베르토 데 제르비 감독은 너무 늦기 전에 근본적인 문제들을 해결해야 하는 과제가 있다. 무엇보다 앞으로 치를 경기에서는 골을 넣는 데 집중할 필요가 있다. 토트넘은 이번 시즌 EPL에서 단 3골밖에 넣지 못했다. 지난해부터 이어진 부상 문제를 고려하면, 한 시즌 전체를 도미닉 솔란케에게만 의존하는 것은 위험하다. 오마르 마르무시는 중앙 공격수보다는 세컨드 스트라이커나 포워드에서 더 좋은 모습을 보여주며, 히샬리송은 구단에서 미래가 없는 선수로 평가되고 있다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 오현규가 자신의 득점이 파울 판정이 나자 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

결국 토트넘은 오현규에게 눈을 돌리고 있다. 오현규는 지난 2월 헹크(벨기에)에서 베식타시(튀르키예)로 이적했으며, 이후 29경기에서 9골 6도움을 기록했다. 오현규는 이번 시즌에는 아직 기대만큼 빠르게 경기력을 끌어올리지는 못하고 있다. 그렇다고 해서 토트넘이 그에 대한 관심을 끊은 것은 아니라고 한다. 특히 EPL의 헐 시티도 오현규 영입에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

매체는 '토트넘과 헐 시티가 오현규에게 관심을 보이고 있는 가운데, 빈첸초 이탈리아노 베식타시 감독은 겨울 이적시장에서 오현규를 매각하지 말 것을 촉구하고 있다'고 설명했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 오현규가 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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헐 시티는 EPL 승격 이후 여름 이적시장에서 선수단에 대대적인 변화를 줬다. 무려 18명의 선수를 영입했다. 현재 리그 9위의 성적을 기록할 정도로 시작이 좋다. 이 흐름을 타서 내년 1월 이적시장에도 확실한 선수 보강을 노린다. 현재 오현규에 대한 EPL의 평가는 긍정적으로 해석된다.

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매체는 '오현규는 토트넘에 단순히 골만 제공할 수 있는 선수가 아니다'며 '오현규는 중앙에서 플레이할 수 있는 옵션을 제공하는 동시에 활동량과 전방 압박 능력도 갖추고 있다'고 평가했다. 이어 '베식타시가 시즌 중반에 스트라이커를 떠나보낼 수 있도록 문을 열어줄지 지켜봐야 한다'며 '만약 베식타시가 오현규의 겨울 이적을 허용한다면, 토트넘은 반드시 영입에 나서야 한다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com