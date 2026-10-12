아스널 지화자! '괴물 공격수' 홀란 합류 전망→"EPL서 시어러 기록 깨길 원해"…바르사·레알과의 경쟁만 변수

엘링 홀란. 사진=아스널 뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 '괴물 공격수' 엘링 홀란이 스페인으로 떠나지 않는다면 아스널로 향할 것이란 전망이 나온다.

영국 '팀토크'는 11일(한국시각) '홀란은 맨시티를 떠날 경우 스페인행을 선호한다는 주장이 나오고 있지만, 아스널이 유리한 위치에 설 수 있는 이유도 나왔다'고 보도했다.

맨시티가 FFP(재정적 페어플레이) 규정 114건 위반에 대해 중징계를 받는다면 맨시티에서는 대규모 선수 이탈이 불가피할 전망이다. 맨시티가 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)으로 강등된다면 홀란은 새로운 팀으로 떠날 가능성이 크다. 현재로서는 홀란이 스페인 라리가 명문인 바르셀로나 또는 레알 마드리드로 이동할 것이란 전망이 우세하다.

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로이터연합뉴스

그러나 영국 '풋볼인사이더'의 피트 오루크 기자는 홀란이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널로 이동할 수 있다는 전망을 내놨다. 개인 기록에 대한 욕심을 이유로 들었다.

오루크는 "홀란이 맨시티를 떠나게 된다면 그의 영입 경쟁은 열려 있지만, 앨런 시어러의 기록을 깨려는 그의 도전이 아스널에 호재로 작용할 수 있다"고 주장했다.

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그러면서 오루크는 "홀란은 현재 117골을 기록하고 있으며, 시어러의 기록까지는 143골이 남아 있다"며 "홀란의 평균 득점 수준을 고려해 시즌당 28골을 넣는다고 가정하면, EPL에서 5시즌을 조금 더 넘게 뛰어야 시어러의 기록을 넘어설 수 있다"고 전망했다.

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Manchester City's Erling Haaland shoots during the English Premier League soccer match between Manchester City and Sunderland in Manchester, England, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

앞서 홀란은 맨시티와 재계약했을 때 시어러의 기록을 쫓는데 최선을 다하겠다는 인터뷰를 한 바 있다. 오랜 기간 EPL에서 활약하겠다는 다짐이었다.

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아스널 입장에서는 홀란을 얻게 된다면 우승 경쟁에 큰 도움이 된다. 아스널은 꾸준히 득점력을 갖춘 중앙 공격수를 찾지 못해 어려움을 겪어왔다. 홀란이 개인의 기록을 쌓기 위해 EPL에 남는다면 우승에 가장 근접한 아스널을 선택할 확률이 높다. 라리가로의 이적이 유일한 변수로 꼽힌다. 아스널이 다음 이적시장에서 바르셀로나와 레알을 밀어내기 위해 전력을 다해 영입 경쟁을 펼쳐야 하는 이유다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com