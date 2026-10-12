'재정 규정 위반에 흔들림 제로' 홀란→도쿠→셰르키 연속골 폭발! 맨체스터 시티 파죽 6연승, 퇴장 당한 리버풀 원정 3-0 대승..'홈팀 플래카드 시위에 결과로 답했다'

TOPSHOT - Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates with Manchester City's Portuguese midfielder #27 Matheus Nunes (R) after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 시티가 파죽의 6연승을 달렸다. 리버풀 원정에서 3골 차 대승을 거뒀다. 재정 규정 위반 유죄 판결 이후 첫 경기였지만 흔들림 없이 환상적인 결과를 냈다.

맨시티는 12일(한국시각) 영국 리버풀 안 필드에서 벌어진 리버풀과의 2026~2027시즌 프리미어리그 6라운드 원정 경기에서 엘링 홀란드, 제레미 도쿠, 라얀 셰르키의 연속골로 3대0 완승했다. 홈팀 리버풀은 라이언 흐라번베르흐가 경고 누적 퇴장을 당하면서 수적 열세에서 무너졌다.

맨시티 사령탑 엔조 마레스카 감독은 첫 프리미어리그 6경기에서 모두 승리한 역대 네 번째 감독이 됐다. 이번 경기는 맨시티가 프리미어리그 재정 규정을 위반했다는 유죄 판결을 받은 이후 치른 첫 경기였다. 리버풀 팬들은 라이벌 구단의 이러한 행위에 대해 불만을 드러냈다. 리버풀 응원석에서 '속아 넘어가 버린 한 세대의 서포터들'이라는 플래카드를 내걸었다.

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Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates with teammates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

안도니 이라올라 감독의 리버풀은 경기 초반 주도권을 잡아 나가는 듯 했다. 그렇지만 경기 시작 30분 동안 양 팀 모두 결정적인 기회는 나오지 않았다.

맨시티도 초반에 시동이 잘 걸리지 않았다. 엔조 페르난데스의 중거리 슈팅은 골키퍼 알리송의 정면으로 향했니다. 오른쪽 공간을 파고든 뒤 나온 셰르키의 슈팅도 골문을 크게 벗어났다.

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승부는 후반전에 갈렸다. 리버풀은 후반전 시작과 동시에 불과 5분 만에 세 차례의 기회를 만들었다. 맨시티는 골키퍼 돈나룸마의 선방으로 선제 실점을 막았다.

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epa13297119 Erling Haaland of Manchester City (L) celebrates after scoring the 0-1 opening goal during the English Premier League match Liverpool FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 11 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

리버풀은 미드필더 흐라번베르흐가 도쿠와의 충돌 이후 두 번째 경고를 받고 퇴장당하면서 와르르 무너졌다. 후반 20분, 도쿠의 굴절된 크로스가 홀란에게 연결됐고, 바로 결승골로 이어졌다.

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3분 후 도쿠가 왼쪽 측면에서 중앙으로 파고든 뒤 리버풀 골문 구석 상단에 꽂히는 두 번째 골을 기록했다. 리버풀에게는 퇴장 이후 불과 6분 만에 2골을 얻어맞았다.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester City - Anfield, Liverpool, Britain - October 11, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이어 후반 33분, 셰르키가 환상적인 쐐기골을 추가하며 3골 차 승리를 만들었다. 엘리엇 앤더슨과 요슈코 그바르디올이 훌륭한 연계 플레이을 보여주었고, 셰르키가 마무리했다.

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개막 후 6연승을 달린 맨시티는 승점 18점으로 리그 선두를 질주했다. 반면 이라올라 감독은 리버풀 지휘봉을 잡은 후 첫 패배를 기록했다. 2승3무1패의 리버풀은 승점 9점으로 리그 9위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com