'재정 규정 위반에 흔들림 제로' 홀란→도쿠→셰르키 연속골 폭발! 맨체스터 시티 파죽 6연승, 퇴장 당한 리버풀 원정 3-0 대승..'홈팀 플래카드 시위에 결과로 답했다'

[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 시티가 파죽의 6연승을 달렸다. 리버풀 원정에서 3골 차 대승을 거뒀다. 재정 규정 위반 유죄 판결 이후 첫 경기였지만 흔들림 없이 환상적인 결과를 냈다.
맨시티는 12일(한국시각) 영국 리버풀 안 필드에서 벌어진 리버풀과의 2026~2027시즌 프리미어리그 6라운드 원정 경기에서 엘링 홀란드, 제레미 도쿠, 라얀 셰르키의 연속골로 3대0 완승했다. 홈팀 리버풀은 라이언 흐라번베르흐가 경고 누적 퇴장을 당하면서 수적 열세에서 무너졌다.
맨시티 사령탑 엔조 마레스카 감독은 첫 프리미어리그 6경기에서 모두 승리한 역대 네 번째 감독이 됐다. 이번 경기는 맨시티가 프리미어리그 재정 규정을 위반했다는 유죄 판결을 받은 이후 치른 첫 경기였다. 리버풀 팬들은 라이벌 구단의 이러한 행위에 대해 불만을 드러냈다. 리버풀 응원석에서 '속아 넘어가 버린 한 세대의 서포터들'이라는 플래카드를 내걸었다.
안도니 이라올라 감독의 리버풀은 경기 초반 주도권을 잡아 나가는 듯 했다. 그렇지만 경기 시작 30분 동안 양 팀 모두 결정적인 기회는 나오지 않았다.
맨시티도 초반에 시동이 잘 걸리지 않았다. 엔조 페르난데스의 중거리 슈팅은 골키퍼 알리송의 정면으로 향했니다. 오른쪽 공간을 파고든 뒤 나온 셰르키의 슈팅도 골문을 크게 벗어났다.
승부는 후반전에 갈렸다. 리버풀은 후반전 시작과 동시에 불과 5분 만에 세 차례의 기회를 만들었다. 맨시티는 골키퍼 돈나룸마의 선방으로 선제 실점을 막았다.
리버풀은 미드필더 흐라번베르흐가 도쿠와의 충돌 이후 두 번째 경고를 받고 퇴장당하면서 와르르 무너졌다. 후반 20분, 도쿠의 굴절된 크로스가 홀란에게 연결됐고, 바로 결승골로 이어졌다.
3분 후 도쿠가 왼쪽 측면에서 중앙으로 파고든 뒤 리버풀 골문 구석 상단에 꽂히는 두 번째 골을 기록했다. 리버풀에게는 퇴장 이후 불과 6분 만에 2골을 얻어맞았다.
이어 후반 33분, 셰르키가 환상적인 쐐기골을 추가하며 3골 차 승리를 만들었다. 엘리엇 앤더슨과 요슈코 그바르디올이 훌륭한 연계 플레이을 보여주었고, 셰르키가 마무리했다.
개막 후 6연승을 달린 맨시티는 승점 18점으로 리그 선두를 질주했다. 반면 이라올라 감독은 리버풀 지휘봉을 잡은 후 첫 패배를 기록했다. 2승3무1패의 리버풀은 승점 9점으로 리그 9위다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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