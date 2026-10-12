'재정 규정 위반→항소→징계 예정' 그래도 '흔들림 없는 편안함' 맨체스터 시티 마레스카 감독, 리버풀 3-0 대파 후 "(6연승) 내가 얼마나 기쁜지 상상도 못할 것"

Manchester City's head coach Enzo Maresca celebrates after the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City in Liverpool, England, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Jon Super)

epa13297163 Manchester City manager Enzo Maresca (L) celebrates with his team after winning the English Premier League match Liverpool FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 11 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"내가 얼마나 기쁜지 상상도 못할 것이다."

엔조 마레스카 감독은 맨체스터 시티가 프리미어리그 재정 규정 위반과 관련된 100여 개 이상의 혐의에 대해 유죄 판결을 받았지만 흔들림 없이 리버풀과의 원정 경기를 대승으로 장식했다. 이번 폭탄 선언과도 같은 판결 이후 12일(한국시각) 영국 리버풀 안 필드에서 첫 경기에서, 엘링 홀란, 제레미 도쿠, 라얀 셰르키의 연속골로 3대0 승리, 개막 후 파죽의 6연승을 이어갔다. 맨시티는 리버풀 미드필더 라이언 흐라번베르흐가 경고 누적으로 퇴장 당하면서 생긴 균열을 파고들어 3골을 몰아치는 집중력을 보였다.

맨시티 마레스카 감독은 펩 과르디올라의 후임이라는 버거운 임무를 맡아 완벽한 출발을 이어갔다. 승점 18점의 맨시티는 리그 선두를 질주했다. 2위 아스널(승점 15)과의 승점 차는 3점이다. 그러나 맨시티의 우승 도전의 향방은 독립위원회의 판결에 대한 구단 측의 항소 결과에 따라 달라질 가능성이 크다.

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epa13297118 Erling Haaland of Manchester City celebrates with teammates after scoring the 0-1 opening goal during the English Premier League match Liverpool FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 11 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

마레스카 감독은 승리 후 기자회견에서 "지난 3주 동안 우리 선수들에게 쉬운 상황은 아니었다. 하지만 선수들은 이 상황을 아주 잘 요리했다. 나는 이번 주 내내 외부의 소음에 대처하는 법을 배워야 했고, 경기에서 승리함으로써 우리만의 소리를 내야 했다. 경기 막판에는 우리 팬들이 노래를 부르고 있었으니, 소음은 바로 우리에게서 나온 것이었다"고 말했다.

또 마레스카 감독은 "안 필드에서 3대0으로 승리한 것은 분명 대단한 결과다. 지금 이 시점에서는 구단 조직 전체에 이런 승리가 필요하다"라며 "코칭스태프, 선수들, 그리고 구단 조직 모두에게 좋은 일이다. 이런 종류의 승리는 클럽 전체에 긍정적"이라고 평가했다.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates with teammates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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또 마레스카 감독은 이번 시즌이 끝났을 때 이 승점 3점이 실제로 유효할지 알 수 없는 불확실성 때문에 승리 세리머니를 일부러 약하게 한 것 아니냐는 질문에 "내가 얼마나 기쁜지 상상도 못 할 것이다. 나는 경기를 준비하고 승리하기 위해 여기에 있다. 우리 클럽이 항소에서 승리했을 때 이 상황에 대해 이야기할 수 있기를 바란다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com