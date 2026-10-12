"누구도 법 위에 있지 않다" 재정 규정 위반 맨체스터 시티 만수르와 선 긋는 영국 총리 "축구와 투자는 별개의 사안이다"

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 09: Britain's Prime Minister Andy Burnham delivers a speech during the The Innovation Nation Summit at Bruntwood SciTech on October 09, 2026, in Manchester, England. During his speech he set out his vision for making Britain "the world's most innovative economy, spreading the benefits of research, investment and technological progress to every part of the country." Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"축구 관련 문제와 투자는 별개의 사안이다."

앤디 버넘 영국 총리가 맨체스터 시티가 2009년부터 2018년 사이의 재정 규정 위반에 대해 유죄 판결을 받은 이후, 과거 자신이 맨체스터 시티와 가졌던 관계 내역을 공개하겠다고 밝혔다.

버넘 총리는 2017년부터 2026년 6월까지 그레이터맨체스터 시장으로 일했다. 그 당시 맨시티의 아랍에미리트(UAE) 구단주들에 대해 지지 의사를 표명했고, 그들이 구단을 매각한다면 '정말 우려스러울 것'이라고 말한 바 있다. 이런 과거 발언에 대한 비판의 목소리가 나오고 있다. .

Advertisement

맨시티 구단은 아랍에미리트 왕가 일원인 셰이크 만수르가 이끄는 아부다비 유나이티드 그룹이 소유하고 있다. 이후 총리 관저는 "누구도 법 위에 있지 않다"고 강조했다. 그러나 야당은 지방 정부와의 파트너십을 통해 맨체스터 지역에 대규모 투자를 끌어왔던 버넘 총리와 구단 간의 관계에 대해 명확한 입장과 설명을 요구했다.

Manchester City's Italian manager Enzo Maresca (C) celebrates on the pitch after the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. Manchester City won the game 3-0. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

버넘 총리는 12일(현지시각) 방영 예정인 팟캐스트 '더 레스트 이즈 폴리틱스(The Rest is Politics)'와의 인터뷰에서 "전 그레이터맨체스터 시장으로 이전 역할에서 그들과 함께 일하며 했던 모든 활동을 아주 명확하게 공개하겠다"고 밝혔다. 또 그는 2021년에 단 한 번의 주요 면담만 있었을 뿐이라고 말했다.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 09: Britain's Prime Minister Andy Burnham speaks as he delivers a speech during the The Innovation Nation Summit at Bruntwood SciTech on October 09, 2026, in Manchester, England. During his speech he set out his vision for making Britain "the world's most innovative economy, spreading the benefits of research, investment and technological progress to every part of the country." Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Advertisement

버넘 총리는 "축구 관련 문제와 투자 문제는 별개의 사안이다. 사람들이 이 두 가지를 하나로 묶어 생각하겠지만, 내 생각에 그래서는 안 된다"고 말했다.

Advertisement

맨시티 구단은 독립위원회의 100건 이상의 재정 규정 위반 유죄 판결에 대해 '어떠한 위법 행위도 없었다'고 강하게 부인하고 하고 있다. 맨시티의 미래는 현재 불확실하다. 아부다비 자본의 지원을 받고 있는 맨시티는 2009년부터 2018년 사이에 수익을 인위적으로 부풀리고 9억파운드 이상의 비용을 줄이기 위해 허위 계약을 맺은 것으로 밝혀졌다.

Manchester City's head coach Enzo Maresca waits for the start of the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City in Liverpool, England, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Jon Super)

Advertisement

앞서 총리관저는 "구단을 둘러싸고 진행 중인 독립적인 절차가 유효하게 진행되도록 두어야 하며 그 결과를 존중해야 한다"고 밝혔다고 AFP통신은 전했다. 맨시티 구단은 프리미어리그 재정 규정의 중대한 위반과 관련된 유죄 판결에 대해 항소했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com