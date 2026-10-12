"군 면제만 봤다" 대국민 분노 인터뷰...양민혁, 벨기에 가자마자 미친 데뷔골 폭발 '팀은 5-1 대승'

사진=베스테를로

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[스포츠조선 김대식 기자]논란의 선수인 양민혁이 소속팀으로 돌아가자마자 데뷔골을 터트렸다.

양민혁의 소속팀 베스테를로는 12일(이하 한국시각) 벨기에 베스테를로의 엣 쾨이퓌에서 열린 로얄 앤트워프와의 2026~2027시즌 벨기에 프로 리그 8라운드 경기에서 5대1 대승을 거뒀다. 한때 최하위에 머물렀던 베스테를로는 파죽의 4연승을 달리며 리그 6위로 도약하는데 성공했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 양민혁은 금메달을 목에 걸었다. 하지만 한때 제2의 손흥민이라고 기대받던 선수의 활약상은 아니었다. 양민혁은 일본과의 대망의 결승전을 치르기 전까지 대회 내내 존재감을 전혀 발휘하지 못했다. 결승전에서 깜짝 선발로 출장한 양민혁은 실망스러운 경기력을 보여주다가 엄지성의 결승골을 이끌어내는 투지 넘치는 돌파를 선보이면서 일본전 승리에 크게 기여했다.

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문제는 경기 후 인터뷰, 양민혁은 국내 취재진과의 인터뷰에서 실언을 해버리고 말았다. '축구가 보통 트로피를 많이 들고 메달을 받는 경우는 거의 없는데 메달을 받으니 어떠세요?'라는 질문을 받자 "이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 우리가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 답했다.

훈련 참가한 양민혁 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일 나고야 도요타스포츠센터에서 열린 남자 축구 국가대표팀 훈련에서 양민혁이 그라운드를 걷고 있다. 2026.9.13 mon@yna.co.kr(끝)

아시안게임에서 최선을 다한 이유가 겨우 군대에 가지 않기 위해서였다는 말처럼 들렸다. 대한민국 선수로서 아시안게임 금메달을 획득했다는 자부심이 아닌 병역 특례 혜택만 보고 뛰었다는 의미에 여론이 들끓었다.

논란이 커지자 양민혁은 개인 채널을 통해 사과문을 올렸다. 그는 "제가 아시안게임과 관련해 했던 발언으로 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 것 같아 진심으로 죄송하다. 대한민국 국가대표로 아시안게임에 참가한다는 것 자체가 저에게는 큰 의미였고 선수로서 당연히 우승과 금메달을 목표로 최선을 다했다. 그 과정에서 병역 혜택 역시 제가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달되었다. 제 의도가 어떠했는지와 관계없이 제 말로 인해 많은 분들이 불편함을 느끼셨고 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못이라고 생각한다"며 사과문을 올렸다.

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슈팅 시도하는 양민혁 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 양민혁이 슈팅을 시도하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

여전히 여론은 양민혁 편이 아닌 상황이다. 소속팀으로 돌아간 양민혁은 베스테를로에서 축하를 받은 뒤에 로열 앤트워프전을 준비했다. 양민혁은 벤치에서 출발했다. 양민혁은 베스테를로가 3-1로 앞서가고 있던 후반 40분에 교체로 들어왔다.

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경기 종료 직전 로열 앤트워프의 프리킥이 골키퍼에게 잡혔다. 베스테를로 페널티박스 부근에 있던 양민혁은 상대 진영으로 질주하기 시작했다. 골키퍼가 양민혁이 빠르게 전방으로 뛰어나가는 걸 본 후에 곧바로 공을 던져줬다.

양민혁은 하프라인에서 공을 받아 로열 앤드워프 골문을 향해 달려갔다. 공을 달고 뛰다보니 수비수가 추격에 성공했지만 양민혁은 페널티박스까지 와서 침착하게 접었다. 슈팅 각도를 만든 뒤에 왼발로 강하게 슈팅을 날렸고, 그대로 골망을 갈랐다. 벨기에 무대 데뷔골을 3경기 만에 터트렸다. 양민혁의 데뷔골로 베스테를로는 5대1 대승에 성공했다.