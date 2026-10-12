손흥민 '내부 갈등' 문제 아냐, 韓 축구 '올스톱' 위기! 화염 휩싸인 사우디…11월 중동 원정 평가전 불투명→'플랜 B' 있나, 없나

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

AP 연합뉴스

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 리더십 한계로 촉발된 '내부 갈등'이 문제가 아니다.

한국 축구가 '올 스톱' 위기에 처했다. 9-10월 A매치 4연전을 통해 첫발을 내디딘 모레노호는 11월 A매치 기간(9~18일)에 맞춰 재소집된다.

로베르트 모레노 감독의 거취를 떠나 한국 축구는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵에서 1960년 우승 이후 67년 만의 정상을 노리고 있다. 한국은 1월 10일(이하 한국시각) 예멘과 조별리그 E조 1차전을 시작으로 15일 베트남, 20일 아랍에미리트(UAE)와 2, 3차전을 치른다. 총 24개팀이 참가하는 아시안컵은 4개팀씩 6개조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각조 1~2위 12개팀과 조 3위 중 성적이 좋은 4개팀이 16강 토너먼트에 진출한다.

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대한축구협회는 다음달 아시안컵 리허설로 중동 2연전을 계획하고 있다. 상대는 사우디와 카타르가 유력하다. '플랜 A'다. 하지만 아시안컵 개최국 사우디가 화염에 휩싸였다.

로이터 연합뉴스

아시안컵 정상 개최를 떠나 다음달 중동 원정을 제대로 치를지 물음표다. 사우디의 관문이 폭격을 받았다.

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예멘의 친이란 반군 후티의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

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우리 정부도 대응에 나섰다. 11일 오후 10시부로 사우디 전역에 대한 여행경보를 3단계 '출국 권고'로 상향 조정한다고 밝혔다. 외교부는 "사우디아라비아에 체류 중인 우리 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국하고, 여행예정자는 여행을 취소하거나 연기해줄 것"을 권고했다.

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다음달 중동 원정이 취소될 경우 평가전 상대를 급박하게 찾기 쉽지 않다. 일본은 다음달 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 2연전을 갖는다.

다음달 중동 원정에 오를 예정인 호주는 카타르, 요르단과 만나고, 이란은 이라크 등과 4개국 친선대회를 계획하고 있다. 축구협회는 '플랜 B'가 절실하다. 하지만 현재 대안이 없다는 우려가 흘러나오고 있다.

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시간이 없다. 축구협회는 국내에서 평가전을 치르는 방안 등 다각적인 대안을 내놓아야 한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com